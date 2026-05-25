Telegraph: Evropské země odmítají pomoc Ukrajině podle požadavku Rutteho

Velké evropské země včetně Francie či Británie odmítají poskytovat Ukrajině 0,25 procenta svého HDP na vojenskou pomoc, jak minulý týden navrhl generální tajemník NATO Mark Rutte na jednání ministrů zahraničí aliančních zemí ve Švédsku. Informoval o tom v neděli britský deník The Daily Telegraph.
Rutte v pátek novinářům řekl, že návrh, aby každý člen přispíval 0,25 procenta svého HDP na vojenskou pomoc Ukrajině, bude pravděpodobně zamítnut. „Nemyslím si, že tento návrh bude přijat, protože proti těmto fixním 0,25 procenta existuje velký odpor,“ připustil Rutte. Šéf Severoatlantické aliance nejmenoval členy, kteří návrh blokovali, ale zdroj z NATO britskému listu sdělil, že odpůrci byli Spojené království, Francie, Kanada, Itálie a Španělsko. „Nejsou z této myšlenky příliš nadšení,“ uvedl zdroj.
The Daily Telegraph připomíná, že tato zpráva přichází krátce po překvapivém zmírnění ruských ropných sankcí ze strany Británie, což zasadilo další ránu image Londýna jako jednoho z nejvěrnějších partnerů Ukrajiny.
Británie 19. května tiše vydala dočasnou licenci povolující dovoz nafty a leteckého paliva vyrobeného z ruské ropy, pokud tyto produkty byly zpracovány ve třetí zemi. Vláda rovněž udělila licenci umožňující námořní přepravu a dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) z ruských terminálů Sachalin-2 nebo Jamal LNG.
Také francouzské odmítnutí plánu podkopává její postavení předního podporovatele ukrajinského boje proti Rusku. Paříž s Londýnem se přitom dělí o vedení v takzvané koalice ochotných, tedy zemí spolupracujících na zajištění dlouhodobých bezpečnostních záruk pro Kyjev.
Podle zdroje Telegraphu Rutteho plán podpořilo nejméně sedm členů NATO, kteří už údajně vynakládají přes 0,25 procenta svého HDP na vojenskou pomoc Kyjevu.