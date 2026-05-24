V Pobaltí se množí incidenty, kdy na území tamních států přilétají kromě ruských i ukrajinské dálkové drony. Na politické scéně to vzbuzuje značný rozruch – v květnu kvůli tomu padla i lotyšská vláda. Liší se vysvětlení, proč k tomu dochází. Zatímco Kyjev se omlouvá, že na jeho stroje Rusové elektronicky útočí, Moskva baltské země obviňuje, že z nich Ukrajincům umožňují startovat. Ty to odmítají s tím, že podobné dezinformace jsou výsledkem ruské nervozity po rozsáhlých ukrajinských dronových náletech na Moskevskou oblast z předešlého víkendu. „Jedná se o záměrně nepravdivé informace,“ říká ředitel lotyšského Centra krizového managementu Arvis Zile, podle kterého Rusko pokračuje v informační kampani.
Pořad rovněž rozebral cvičení, které má prověřit nové plány NATO na obranu východního křídla a zaměřuje se také na rychlý přesun vojenské techniky. Zóna ČT24 rozebrala rovněž problémy, které provází mobilizaci na Ukrajině, bezpečnostní konferenci Globsec nebo rostoucí napětí mezi USA a Kubou.