Obrazem: Přehlídka, přelet a davy v ulicích. Karel III. slavil oficiální narozeniny

Britský král Karel III. má sice narozeniny až v listopadu, oficiálně je ale slaví v červnu společně s Brity. Ani letos nechyběla vojenská přehlídka a procesí, v němž se král a jeho rodina vydali usazeni v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. V Británii se mezitím probírá, s kolika penězi může armáda počítat.
Přehlídka se koná každý rok v červnu u příležitosti oficiálních narozenin panovníka. Své opravdové, letos 78. narozeniny Karel oslaví v soukromí 14. listopadu. Tradice sahá do dob vlády Jiřího II., který se sice narodil v říjnu, v roce 1748 ale chtěl k oslavě svých narozenin využít příznivého letního počasí.
Každoroční událost je pompézní ukázkou stability a kontinuity, kterou má královská rodina představovat. Oficiální narozeniny panovníka probíhají vždy se stejným scénářem – pro Karla III. už počtvrté.
Během té doby se v Británii vystřídali tři premiéři. A je možné, že až se za rok královská rodina znovu objeví na balkonu Buckinghamského paláce, bude toto číslo zase vyšší.
Peníze pro armádu
Zatímco Karel III. v pátek navštívil vojáky, labouristický premiér Keir Starmer čelil výtkám, že stav armády nebere vážně. „Na obranu jsem přesunul peníze, které měly podle rozpočtu náležet jiným ministerstvům. Takže pokud jde o obranu, je to moje priorita číslo jedna,“ ujišťuje.
Pozici Starmera v Downing Street po fiasku labouristů v květnových místních a regionálních volbách znovu oslabila rezignace ministra obrany. John Healey patřil mezi premiérovy nejvěrnější spojence, teď ho ale otevřeně obvinil z toho, že nebyl schopen na obranu země najít dost peněz.
Healey žádal 28 miliard liber, reálně čekal o deset méně, přislíbeno ale dostal 13,5 miliardy. Kritiku svého bývalého ministra, že takto nesplní slib dávat do roku 2035 na obranu tři a půl procenta HDP, bude premiér muset už za necelý měsíc vysvětlovat na summitu Severoatlantické aliance.
A už příští týden se do parlamentu pokusí v doplňovacích volbách dostat Starmerův možný vyzyvatel uvnitř labouristické strany. Starosta Manchesteru Andy Burnham říká, že kvůli penězům na armádu by se nebál seškrtat sociální dávky.