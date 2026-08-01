Oblast u Neapole zasáhlo zemětřesení, zraněných jsou desítky


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Téměř tři desítky zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 4,7 magnituda, které v pátek večer zasáhlo oblast u Neapole v jižní Itálii. Pět lidí muselo být hospitalizováno. Kvůli otřesům, které poškodily několik domů, musely úřady evakuovat asi 300 lidí, informovaly v sobotu dle agentury AFP místní úřady. Podle televize Sky TG24 šlo o nejsilnější zemětřesení v této oblasti za posledních čtyřicet let.

Zemětřesení zasáhlo v pátek večer krátce před osmou hodinou oblast takzvaných Flegrejských polí (Campi Flegrei) západně od Neapole. Ohnisko mělo v hloubce asi tří kilometrů, oznámil italský vulkanologický institut. V noci pak následovaly desítky dalších, méně intenzivních zemětřesení, z nichž největší v sobotu časně ráno mělo sílu 3,1.

Nejvíce postiženo bylo město Pozzuoli, kde bylo kvůli poškození budov evakuováno na 300 lidí. Hasiči pokračují v kontrolách staveb, takže počet evakuovaných se může zvýšit. Zničeno bylo také několik aut, na něž padaly kameny ze skály či části padajících zdí.

Flegrejská pole jsou sopka, která vybuchla naposledy v roce 1538. Její kráter o průměru asi třináct kilometrů je velkou atrakcí pro turisty, stejně jako nedaleká sopka Vesuv. Tuto oblast postihují zemětřesení několikrát do roka, například letos v květnu tam zaznamenali otřesy o síle 4,4, které si ale nevyžádaly zraněné ani větší škody.

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