Dva kamiony po nehodě na D2 u Brna vzplály, zemřeli oba řidiči. Oba směry stojí


13. 6. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení, dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí. Informovali o tom mluvčí jihomoravských policistů a hasičů.

Nehoda se stala před 4:30 ráno. „Maďarský kamion přijížděl od Brna, v místě zúžení z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače a oba vozy vzplanuly, oba řidiči zemřeli,“ uvedla mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.

Jak dlouho uzavírka potrvá, není zatím jasné. Národní dopravní informační centrum ale uvedlo, že odstraňování následků nehody potrvá déle, je nutné vyprostit mrtvé řidiče, jsou poškozena betonová svodidla a bude třeba ohořelé kamiony odtáhnout.

Nehoda se navíc stala nedaleko místa, kde silničáři pracují na přestavbě křížení dálnic D1 a D2, kolony se tak v této oblasti tvoří i za běžného provozu.

Kaštanová ulice v Brně se o víkendu uzavře. Omezení čeká řidiče i na D2
Uzavírka Kaštanové ulice

Kvůli požáru po havárii hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, řekl jejich mluvčí Štěpán Komosný. „Na místě zasahovalo šest jednotek včetně jedné jednotky dobrovolných hasičů, požár hasili pěti proudy, následně dohašovali pomocí pěny. Kamiony nepřevážely žádný nebezpečný materiál,“ uvedl Komosný.

Dálnice je v obou směrech uzavřená, provoz policisté odklánějí na sjezdu na 3. kilometru u Chrlic na Břeclav a na 11. kilometru u Blučiny ve směru na Brno.

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