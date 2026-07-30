Vohančice porazily sucho. Pomohly rybníky, tůně i tisíce stromů

Vohančice na Brněnsku dlouhodobě trápilo sucho, které omezovalo obyvatele i výstavbu. Obec proto proměnila 33 hektarů okolní krajiny, vysadila tisíce stromů a vybudovala rybník, tůně i další opatření pro zadržování vody. Projekt za osmdesát milionů korun podle starosty pomohl doplnit studny a zmírnil přehřívání vesnice.
V obci žijí dvě stovky obyvatel a během příštích pěti let tam má přibýt dalších sto domů. Ještě před několika lety se přitom ve Vohančicích stavět nesmělo. Obyvatelé měli zakázáno také zalévat zahrady nebo napouštět bazény.
Nic z toho už neplatí. Zdá se, že se obci podařilo problém vyřešit. Trvalo to osm let. „Vybudovali jsme soustavu tůní a rybník. Vysadili jsme také biocentrum, které má pracovní název generátor vody. Je v něm šest tisíc stromů a pět tisíc keřů,“ popsal starosta Vohančic Petr Balák (nestr.).
V obci se změnilo i klima
Kvůli rybníkům, tůním, nádržím, valům, poldrům i speciální travině, která má bránit erozi, obec proměnila 33 hektarů krajiny. „Veškerá voda tekla buď na silnici, nebo do obce. Proto jsme tady vybudovali kaskádu protierozních valů a do volné krajiny vysadili další dva tisíce stromů,“ doplnil starosta. Ne všechny vysazené stromy přežily. Zatímco duby navzdory pravidelné zálivce usychaly, mandloním se daří.
Letos se v obci dokonce objevila voda i na místech, která dříve v létě vysychala. „Je vyhlášeno, že se má odebírat méně vody, protože je sucho, ale nijak omezené to není. Každý si bere tolik, kolik potřebuje, což je dobře,“ poznamenal místní obyvatel Karel Koudelka.
Opatření vyšla na osmdesát milionů korun. Obec zaplatila přibližně čtvrtinu nákladů, zbytek pokryly dotace. Podle starosty jsou změny patrné nejen na množství vody ve studních. Tvrdí, že vesnice už není tak vyprahlá a že se v ní také příjemně ochladilo.