Vědci z Česka popsali gen, který pomáhá rostlinám zvládat sucho


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, CEITEC
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Výzkumníci z centra CEITEC Masarykovy univerzity popsali gen, který pomáhá rostlinám odolávat horku, suchu a stresu, který tyto podmínky vyvolávají. Objev by mohl přispět ke šlechtění nových odrůd zemědělských plodin.

Agronom Vladimír Šorma upozorňuje, že nadzemní část kukuřice letos dorostla jen do čtvrtiny obvyklé velikosti. Drobné jsou také kořeny. „Měly by být dvakrát až třikrát větší,“ zdůraznil. Kvůli horku a suchu očekává špatnou úrodu. Kukuřice bude sotva dost pro ustájené krávy, míní.

Možnosti, jak i za sucha sklízet větší klasy, zkoumají vědci v brněnské laboratoři CEITECu. „Experiment pomáhá odhalit, jak rostliny přežívají, nebo naopak nepřežívají stres vyvolaný suchem,“ vysvětlila vědkyně Alesia Melnikova.

Rostliny uvažují jako architekti. Brněnský výzkum popsal, jak staví
Buňky huseníčku

Klíčovou roli mají kořeny

Odolnost rostlin dle výzkumníků nezajišťuje jediný proces. Na reakci na sucho či vysoké teploty se podílejí stovky genů a dalších molekul. Klíčovou roli přitom hrají kořeny. Ty podle vedoucího výzkumu Jana Hejátka neustále zkoumají své okolí. Zjišťují, kde se nachází voda a živiny, ale také rozpoznávají zhoršující se podmínky. Získané informace následně ovlivňují růst rostliny a prostřednictvím hormonů se přenášejí i do jejích dalších částí.

Základní funkcí kořenů je ukotvení a příjem vody a živin. Nejde však pouze o pasivní zásobovací systém. „Dokážou velmi citlivě reagovat nejen na dostupnost vody a živin, ale také na mechanické překážky nebo zvýšenou koncentraci soli v půdě,“ sdělil Hejátko.

Podle podmínek pak rostlina rozhoduje například o tom, kde vytvoří nové postranní kořeny nebo jak rychle bude celý kořenový systém růst. Přestože se nemůže přesunout na jiné místo, dokáže změnit způsob, jakým využívá dostupnou energii.

Stromy vyhrály evoluční závod, protože se nejlépe přizpůsobily suchu
Ilustrační foto

Protein podporuje tvorbu antioxidantů

Hejátkův tým v nejnovější studii popsal roli proteinu označovaného jako DIR13. „Prováděli jsme řadu molekulárních analýz, při nichž jsme zjišťovali reakce různých genů na hormonální regulaci. Během této práce jsme zjistili, že existují geny aktivované specifickými rostlinnými hormony, takzvanými cytokininy,“ vysvětlil vedoucí výzkumu.

Vědci dle něj zjistili, že protein kódovaný jedním z těchto genů podporuje tvorbu lignanů, tedy přírodních látek známých například ze lněných semínek nebo sezamu. V rostlinách působí jako antioxidanty a chrání buňky před poškozením. „Jsou to velmi důležité látky, které rostlina využívá jako signální molekuly. Umožňují regulovat růst kořene v závislosti na různých typech stresu,“ přiblížil Hejátko.

Na snímku je sledovaný protein zvýrazněný červeně. Vědci zjistili, že čím více ho rostlina má, tím lépe nepříznivé podmínky zvládá.

Protein DIR13 na snímku zbarvený červeně
Zdroj: CEITEC MU

Odolnější rostliny by mohly být k dispozici do šesti let

Pokud rostlina vytváří tento protein ve větší míře, může její kořenový systém prospívat i v horších podmínkách. „Důsledkem je změna architektury kořenového systému, která má zásadní význam pro odolnost rostliny vůči suchu. Zároveň ji chrání před reaktivními formami kyslíku, které mohou být ve zvýšeném množství škodlivé,“ vysvětlil Hejátko.

Objev přispívá k lepšímu pochopení toho, jak rostliny přizpůsobují svůj růst nepříznivým podmínkám. Bez těchto poznatků by bylo obtížné cíleně šlechtit odolnější plodiny. „Věříme, že náš objev může umožnit vývoj plodin, které budou odolnější vůči suchu. Proto jsme podali patentovou přihlášku. Podařilo se nám získat patent v tuzemsku a v současnosti usilujeme o získání toho mezinárodního,“ uzavřel Hejátko. Doufá, že takové rostliny by mohly být k dispozici za pět až šest let.

Výběr redakce

Sliby starosty New Yorku Mamdaniho čelí žalobě i finančním výzvám

Sliby starosty New Yorku Mamdaniho čelí žalobě i finančním výzvám

před 1 hhodinou
Rada pro mír dosáhla dohody o odzbrojení Hamásu, oznámil Trump

Rada pro mír dosáhla dohody o odzbrojení Hamásu, oznámil Trump

01:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Hokejová federace IIHF po dalším posouzení nepustí Rusko na šampionáty

Hokejová federace IIHF po dalším posouzení nepustí Rusko na šampionáty

před 9 hhodinami
Zadržená stážistka v NATO pracovala pro Čínu, píše Reuters

Zadržená stážistka v NATO pracovala pro Čínu, píše Reuters

před 9 hhodinami
Dodávka vrtulníků z USA pro armádu se zpozdí, sdělil Zůna

Dodávka vrtulníků z USA pro armádu se zpozdí, sdělil Zůna

před 10 hhodinami
Teplotní rekordy padly na mnoha místech Česka. Podívejte se na mapu

Teplotní rekordy padly na mnoha místech Česka. Podívejte se na mapu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
UEFA vyhlásila bojkot šampionátů, návrh FIFA na prodej práv investorům odmítla

UEFA vyhlásila bojkot šampionátů, návrh FIFA na prodej práv investorům odmítla

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Silničáři chystají další kilometry dálnic, rozhodnou peníze z rozpočtu

Silničáři chystají další kilometry dálnic, rozhodnou peníze z rozpočtu

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci z Česka popsali gen, který pomáhá rostlinám zvládat sucho

Výzkumníci z centra CEITEC Masarykovy univerzity popsali gen, který pomáhá rostlinám odolávat horku, suchu a stresu, který tyto podmínky vyvolávají. Objev by mohl přispět ke šlechtění nových odrůd zemědělských plodin.
před 20 mminutami

Teplotní rekordy padly na mnoha místech Česka. Podívejte se na mapu

Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku ve čtvrtek odpoledne naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Teplotní rekordy padly na 114 ze 171 stanic. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech. V pátek má být ještě o něco tepleji.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Extrémní horka vyžadují výjimečná opatření, říkají experti

Česko se na konci pracovního týdne potýká s mimořádně vysokými teplotami, víkend přinese úlevu s hodnotami „jen“ kolem dvaatřiceti stupňů. Po něm se vedra dle předpovědi opět vrátí. S takto vysokými teplotami lidé v tuzemsku zatím nemají dlouhodobě příliš zkušeností, proto vědci i instituce přicházejí s radami, jak tyto extrémy přežít ve zdraví.
před 16 hhodinami

Vedra zastavují jaderné elektrárny. Po Francii hlásí problémy Maďaři a Rumuni

Čtvrtá letošní vlna veder má v částech Evropy negativní dopady na výrobu elektřiny z jádra. Stejné problémy při předchozích teplotních extrémech přitom zaznamenávaly i jaderné elektrárny na západě kontinentu.
před 17 hhodinami

Ptačí chřipka je v Austrálii. Vědci hlásí desítky případů a obávají se šíření

Mezi volně žijícími ptáky v Austrálii se poprvé začal šířit vysoce nakažlivý virus ptačí chřipky H5N1. Podle agentury AFP to ve středu oznámila hlavní státní veterinářka Beth Cooksonová. Podle ní jde o očekávaný, ale znepokojivý vývoj, který může vést k rozsáhlejšímu šíření nákazy mezi divokými zvířaty.
před 20 hhodinami

Zemřel známý botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let

V noci na čtvrtek zemřel v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku známý botanik Václav Větvička. Informoval o tom Chrudimský deník, kterému to potvrdil ředitel léčebny Václav Volejník. Větvičkovi bylo 88 let.
před 20 hhodinami

Agenti OpenAI napadli kromě webu Hugging Face další čtyři platformy

Dva autonomní agenti společnosti OpenAI pohánění jejími pokročilými modely umělé inteligence (AI) napadli při testování kromě webu Hugging Face další čtyři platformy. Využili je mimo jiné ke kopírování programového kódu nebo k jeho testování, nepřekročili prý ale rámec toho, co by udělal běžný uživatel. S odkazem na sdělení OpenAI o tom informuje agentura AFP.
29. 7. 2026

Sirotčí černá díra si pochutnala na osamělé hvězdě

Bliknutí v naprosté temnotě naznačovalo, že se stalo něco výjimečného. Detailní analýza ukázala, že šlo o jedinečné pozorování takzvané sirotčí černé díry, která pohltila hvězdu na samém okraji velmi vzdálené galaxie.
29. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

před 14 hhodinami
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026