Kaštanová ulice v Brně se o víkendu uzavře. Omezení čeká řidiče i na D2

Kvůli pokračující přestavbě křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna bude o víkendu uzavřená Kaštanová ulice vedoucí pod D1. Omezení se dotkne řidičů, cyklistů i chodců. Částečně omezený bude také provoz na D2, kde se kvůli osazování mostních nosníků bude jezdit pouze jedním pruhem v každém směru.
„V rámci přestavby mimoúrovňové křižovatky Brno-jih budeme o víkendu 13. a 14. června pracovat na Kaštanové ulici. Instalace skruže na pilíře si vyžádá úplnou uzavírku komunikace, a to konkrétně mezi sobotní čtvrtou hodinou ranní a nedělními 23:15,“ upřesnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.
Kvůli uzavírce Kaštanové ulice bude nutné jet z Tuřan do Komárova objížďkou přes průmyslovou zónu Černovická terasa.
Autobusové linky 40, 48, 64, 74 a N95 mezi Komárovem a Tuřany pojedou odklonem po dálnici D2 a přes Chrlice a Holásky. Regionální linka 109 pojede odklonem přes Slatinu. Linky 40, 64 a N95 zajistí v omezeném rozsahu obsluhu zastávky Ráječek, vyplývá z informací zveřejněných na webu Dopravního podniku města Brna.
Na D2 se bude jezdit jedním pruhem
Provoz na dálnici D2 bude omezený už od pátečních 20:00 do nedělních 5:00 zhruba v místě křížení s dálnicí D1. V obou směrech se bude jezdit pouze jedním pruhem. Vzhledem k intenzitě provozu tam tak mohou vznikat kolony.
„Žádáme řidiče, aby respektovali přechodné dopravní značení, využili doporučené objízdné trasy a počítali s časovou rezervou při průjezdu touto částí Brna,“ apelovala Trubelíková.
Silničáři přestavují křižovatku dálnic D1 a D2 od loňského podzimu. Hotovo by mělo být příští rok v listopadu. Dálnice D1 poté bude mít v místě křižovatky šest pruhů, stejně jako v celém úseku mezi 182. a 210. kilometrem. Křižovatka zároveň získá novou podobu, která má umožnit plynulejší průjezd a omezit vznik kolon při hustém provozu.