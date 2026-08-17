O prázdninách přibývá vážných nehod cyklistů. Rizikem je alkohol i jízda bez přilby


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

O prázdninách přibývá vážných nehod a zranění cyklistů. Nejméně pět jich od začátku prázdnin na českých silnicích zahynulo. Rizikem na jejich straně je nepozornost, přeceňování vlastních schopností nebo chybějící bezpečnostní výbava. Problémem je také alkohol – i jeho malé množství může za řídítky výrazně zhoršit odhad i reakce. Podle statistik zaviní cyklisté dvě ze tří nehod, kterých se účastní. Pokud jde jen o jejich střety s motorovými vozidly, tak tam je častěji zavinění na straně řidiče.

Policisté v Ústeckém kraji nedávno natočili cyklistu, který kličkoval po silnici i po chodníku a nakonec zcela ztratil rovnováhu. Naměřili mu téměř tři promile alkoholu.

Jiný, jednašedesátiletý cyklista se v pondělí projížděl centrem Chomutova. Jízdu nezvládal, kličkoval po silnici i chodníku a nakonec ztratil rovnováhu. Narazil do kapoty zaparkovaného auta a spadl na silnici. Na voze způsobil škodu za několik tisíc korun.

Také cyklista ze Zlínska jel značně nejistě. V krvi měl přes tři promile alkoholu. Domů už nedojel, s lehčím zraněním ho záchranáři převezli do nemocnice. „Platí stejná omezení jako pro řidiče motorových vozidel – alkohol na kolo nepatří,“ zdůrazňuje metodik prevence Policejního prezidia ČR Ondřej Penc.

Vyšší množství alkoholu zpomaluje reakce, zhoršuje rovnováhu i odhad vzdálenosti. Při více než jednom promile se navíc může objevit takzvané tunelové vidění – člověk pak může přehlédnout dění po stranách cesty.

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Ilustrační foto

Zraněné cyklisty ošetřují nemocnice denně

V pražské Všeobecné fakultní nemocnici denně ošetří nižší desítky lidí po úrazech na kole. Zejména ve večerních hodinách mezi nimi bývají i lidé pod vlivem alkoholu. „My máme blízko modřanskou cyklostezku, to je takový pravidelný zdroj úrazů pro naši kliniku,“ poznamenal primář traumatologického oddělení 1. chirurgické kliniky 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Filip Burget.

Ani jízda za střízliva ale nemusí být bez rizika. V nemocnici skončila také vyjížďka Filipa Mědílka, který si zlomil ruku a nos. „Zatáčel jsem z hlavní silnice na vedlejší a byla tam olejová skvrna,“ popsal.

Cyklista navíc neměl přilbu. Pro dospělé je ovšem jen doporučená, to lidé mladší 18 let ji při jízdě na kole musí podle zákona používat. Na její nošení se pravidelně zaměřují také policisté při kontrolách.

Ilustrační foto
Zdroj: Pexels/Helena Jankovičová Kováčová

Téměř polovina zraněných dětí neměla přilbu

Z analýzy BESIPu vyplývá, že za poslední tři roky nemělo při nehodách na kole přilbu 45 procent zraněných dětí. Od ledna 2023 do letošního června se stalo 1748 nehod cyklistů do čtrnácti let. Většina z nich se odehrála v obcích.

Na běžném kole se zranilo 970 dětí, z nichž 37,1 procenta nemělo přilbu. Na elektrokolech se zranilo 24 dětí a bez přilby jich jelo 62,5 procenta.

Na klasické koloběžce se zranilo 143 dětí, přičemž 67,8 procenta z nich nemělo přilbu. Na elektrokoloběžce se zranilo 213 dětí a bez přilby jelo 65,3 procenta z nich. Přilbu nemělo také jedno ze dvou dětí, které se zranily na benzinovém kole.

BESIP se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání dětí ve školách a podporuje také kampaně dalších organizací. „Příkladem je projekt Na kole jen s přilbou nebo projekt Bezpečně na elektrokoloběžce,“ sdělil vedoucí oddělení BESIPu Tomáš Neřold.

  • Přilbu vybírejte s dítětem.
  • Musí pevně sedět a neposouvat se.
  • Řemínky musí být správně nastavené a zapnuté.
  • Přilba nesmí zakrývat uši.
  • Po pádu nebo 3–5 letech je třeba přilbu vyměnit.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Cyklohlídky v terénu nabízejí praktické rady, ukázky a tipy, jak jezdit bezpečněji a s větší jistotou. „Nejde o teorii, ale o reálné situace, se kterými se můžete potkat každý den,“ uvádějí autoři projektu na webových stránkách.

Za projektem Na kole jen s přilbou, který funguje už šestnáct let, stojí Tým silniční bezpečnosti. Na jeho aktivitách se podílí také Policie ČR, Horská služba ČR nebo městské policie, které se dlouhodobě věnují prevenci a bezpečnosti. „Společně reagujeme na aktuální vývoj, včetně rychlého nástupu elektrokol a nových pravidel v dopravě. Důraz klademe také na vzájemnou ohleduplnost mezi cyklisty a motoristy – ta je totiž základem bezpečného provozu,“ zdůrazňují autoři projektu.

Aby děti přijaly přilbu jako samozřejmou součást výbavy při každé jízdě, měly by ji používat už od útlého věku. Příkladem by jim podle odborníků měli jít také rodiče. Cyklisté by zároveň neměli zapomínat přilbu pravidelně kontrolovat a chránit ji před poškozením.

Nejvíce nehod bylo v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji

Podle statistik Centra dopravního výzkumu měli cyklisté od začátku roku do konce července 2619 nehod. Nejvíce jich bylo v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, shodně 341. Na jižní Moravě při nich zemřeli čtyři cyklisté, v Moravskoslezském kraji jeden. S autem se na jižní Moravě srazilo 143 cyklistů, v Moravskoslezském kraji 151. Nejméně nehod evidoval Karlovarský kraj, a to 54. Žádný cyklista nezemřel, s auty se jich tam srazilo 22. Do konce července na silnicích zemřelo celkem 21 cyklistů a dalších 145 bylo těžce zraněno.

Z analýzy BESIPu vyplývá, že při střetu cyklisty a motorového vozidla je z 58 procent zavinění na straně řidiče vozidla. Nehody s nejzávažnějšími následky bývají při střetu v křižovatce, nárazu vozidla do cyklisty zezadu či přejetí auta či cyklisty do protisměru.

Statistiky Policie České republiky dlouhodobě ukazují, že mezi skupiny s nejvyšším podílem těžkých a smrtelných zranění patří starší cyklisté. Zatímco mladší lidé často vyváznou z nehody s lehčími následky, u seniorů bývají její důsledky výrazně závažnější.

S věkem se prodlužuje reakční doba, snižuje fyzická kondice a kosti jsou křehčí. Významnou roli v proměně cyklistiky seniorů hrají také elektrokola. Umožňují zvládnout delší trasy i kopcovitý terén, přinášejí pravidelný pohyb lidem, kteří by jinak na kole jezdili jen omezeně.

Letos přibude 130 kilometrů cyklostezek
Cyklostezka

Škody po nehodách jdou do desítek milionů

Nehody cyklistů stojí pojišťovny ročně desítky milionů korun. Roste počet případů i výše pojistného plnění. Cyklisté by podle pojišťoven měli mít sjednané pojištění občanské odpovědnosti, které kryje situace, kdy způsobí škodu třetí osobě – například při srážce s chodcem nebo při poškození cizího majetku.

Důležité může být také úrazové pojištění, které pomáhá pokrýt finanční následky samotného zranění. Pojišťovny zároveň doporučují myslet i na ochranu samotného kola.

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