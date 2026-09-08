Česko trápí stovky kontaminovaných míst. Podívejte se na aktuální mapu


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24, MŽP, SEKM

Dědictví minulosti, ve které se nedbalo na ochranu životního prostředí, si Česko nese i v současné době. Aktuální kauza možného znečištění v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku je jen pomyslným vrcholem ledovce. Míst, která by potřebovala sanaci, je totiž mnohem víc.

V minulosti, zejména v době, kdy vládli komunisté, se na mnoha místech Československa ukládaly nejrůznější nebezpečné látky – z chemického průmyslu, vojenských areálů, skládek, ale šlo i o zbytky skladů pohonných hmot nebo po důlní činnosti. Nejrůznější látky, mnohdy škodlivé, zůstaly v horninách, podzemní nebo povrchové vodě i po skončení provozu. Odborně se tomu říká „stará ekologická zátěž“.

Podívejte se na místa s největší prioritou ekologické zátěže. Dobrá Voda na Klatovsku v mapě není, protože informace o této lokalitě byla podle ministerstva životního prostředí utajovaná.

Naléhavé řešení, tedy podrobnější průzkum nebo sanační kroky, vyžaduje 446 míst. Nejvyšší hustota kontaminovaných míst je v Praze, Brně, Ostravě, Podkrušnohorské pánvi, Polabí a částečně u Plzně – tedy v silně industrializovaných oblastech. Typově převládají skládky komunálního odpadu, které tvoří skoro 46 procent lokalit.

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Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé)

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