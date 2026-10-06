Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže, píše agentura DPA. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka.
Rozhlasové stanice WDR, MDR a list Süddeutsche Zeitung uvádějí, že Hanning je podezřelý, že nejméně v jednom případě vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Nešlo podle nich o Rusko.
Podle zprávy státní zástupci tvrdí, že Hanning, jehož funkční období skončilo v roce 2005, koupil tajné informace od bývalého zaměstnance zahraniční rozvědky BND a měl v úmyslu je dále prodat v rámci své poradenské činnosti, píše Reuters.
Informace od vedoucího kanceláře
Oním zaměstnancem byl Hanningův bývalý vedoucí kanceláře Manfred D., který od března 2012 do jara letošního roku v této funkci v rámci Spolkové zpravodajské služby působil, upřesnila stanice ZDF. I tento muž byl v úterý zatčen. Manfred D. je podezřelý, že Hanningovi dodával za úplatu přísně utajované informace nejméně do roku 2022.
Po odchodu z rozvědky zastával Hanning vysokou pozici na ministerstvu vnitra. Do hledáčku policie se dostal na základě nálezů z domovní prohlídky u něj doma loni v září. Tehdy ho kriminalisté z Hamburku podezřívali, že je zapleten do únosu dětí dědičky řetězce steakových restaurací Christiny Blockové. Bývalý šéf rozvědky to popírá.