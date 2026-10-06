Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže


6. 10. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže, píše agentura DPA. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka.

Rozhlasové stanice WDR, MDR a list Süddeutsche Zeitung uvádějí, že Hanning je podezřelý, že nejméně v jednom případě vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Nešlo podle nich o Rusko.

Podle zprávy státní zástupci tvrdí, že Hanning, jehož funkční období skončilo v roce 2005, koupil tajné informace od bývalého zaměstnance zahraniční rozvědky BND a měl v úmyslu je dále prodat v rámci své poradenské činnosti, píše Reuters.

Informace od vedoucího kanceláře

Oním zaměstnancem byl Hanningův bývalý vedoucí kanceláře Manfred D., který od března 2012 do jara letošního roku v této funkci v rámci Spolkové zpravodajské služby působil, upřesnila stanice ZDF. I tento muž byl v úterý zatčen. Manfred D. je podezřelý, že Hanningovi dodával za úplatu přísně utajované informace nejméně do roku 2022.

Po odchodu z rozvědky zastával Hanning vysokou pozici na ministerstvu vnitra. Do hledáčku policie se dostal na základě nálezů z domovní prohlídky u něj doma loni v září. Tehdy ho kriminalisté z Hamburku podezřívali, že je zapleten do únosu dětí dědičky řetězce steakových restaurací Christiny Blockové. Bývalý šéf rozvědky to popírá.

Německu hrozí násilný konflikt s Ruskem, varoval šéf rozvědky BND
Výhled na Německý spolkový sněm

Výběr redakce

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla prezidentka

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla prezidentka

09:12Aktualizovánopřed 13 mminutami
Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže

10:33Aktualizovánopřed 25 mminutami
Volby v Québecu vyhráli separatisté. Chtějí referendum o nezávislosti na Kanadě

Volby v Québecu vyhráli separatisté. Chtějí referendum o nezávislosti na Kanadě

před 2 hhodinami
USA stáhly bombardéry z Fairfordu kvůli hrozbě íránského dronového útoku, píše NYT

USA stáhly bombardéry z Fairfordu kvůli hrozbě íránského dronového útoku, píše NYT

před 2 hhodinami
KLDR položila miny na hranicích s Jižní Koreou. Soul žádá omluvu

KLDR položila miny na hranicích s Jižní Koreou. Soul žádá omluvu

před 3 hhodinami
Přírodu nemůžeme jen tak vytěžit, říká autor „rivermovie“ Lom

Přírodu nemůžeme jen tak vytěžit, říká autor „rivermovie“ Lom

před 3 hhodinami
Protest v Prištině kvůli pravomocím soudu v Haagu přerostl ve střety s policií

Protest v Prištině kvůli pravomocím soudu v Haagu přerostl ve střety s policií

02:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Ohledně příspěvků na péči našlo u soudu zastání několik lidí. Juchelka slibuje změny

Ohledně příspěvků na péči našlo u soudu zastání několik lidí. Juchelka slibuje změny

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla prezidentka

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedla podle agentury Reuters kancelář prezidentky Ilijany Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jedna loď se podle nich potopila a její posádka je nezvěstná. Druhou loď zachvátil požár.
09:12Aktualizovánopřed 13 mminutami

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže, píše agentura DPA. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka.
10:33Aktualizovánopřed 25 mminutami

Trump dekretem rozšířil možnosti používání daňově zvýhodněného dieselu v USA

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní nařízení, kterým rozšířil přístup k daňově zvýhodněnému dieselu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters, podle které si toto zvýhodněné palivo, které bylo určeno pro zemědělské či stavební stroje, bude moci koupit kdokoli.
04:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Volby v Québecu vyhráli separatisté. Chtějí referendum o nezávislosti na Kanadě

Separatistická Québecká strana (PQ) vyhrála pondělní volby v kanadské frankofonní provincii Québec, nezískala však dost křesel, aby mohla vládnout sama. Informuje o tom agentura AP, podle níž se strana po více než deseti letech vrací k moci se slibem, že uspořádá další referendum o nezávislosti na Kanadě. Kanadská televize CBC v této souvislosti mluví o velké zkoušce pro premiéra Marka Carneyho.
před 2 hhodinami

USA stáhly bombardéry z Fairfordu kvůli hrozbě íránského dronového útoku, píše NYT

Spojené státy své bombardéry z britské letecké základny Fairford o víkendu stáhly kvůli možné hrozbě dronového útoku nařízeného íránskými revolučními gardami, píše list The New York Times (NYT). Deník se odvolává na americké a britské činitele.
před 2 hhodinami

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má vůbec poprvé destilovat ve vesmíru. Experiment má zároveň ukázat, jak zrání nápoje ovlivní podmínky mimo zemskou atmosféru. Skotští a japonští experti plánují v roce 2028 vyslat do vesmíru družici se vzorky whisky a surovinami potřebnými k její výrobě. Na oběžné dráze Země by měla zůstat pět let.
před 3 hhodinami

KLDR položila miny na hranicích s Jižní Koreou. Soul žádá omluvu

Jihokorejská armáda dospěla k závěru, že Severní Korea nastražila miny, které před dvěma týdny na hranici obou států zranily tři jihokorejské vojáky. Armáda současně KLDR vyzvala, aby se omluvila a odstranila další miny, napsala v pondělí agentura AP. Soul obvinil Pchjongjang z výbuchů min i v srpnu 2015, kdy byli zmrzačeni dva jihokorejští vojáci.
před 3 hhodinami

Protest v Prištině kvůli pravomocím soudu v Haagu přerostl ve střety s policií

Demonstranti se v pondělí večer střetli s policií před budovami kosovského parlamentu a vlády v Prištině. Požadovali schválení změn zákona, které by omezily pravomoci Zvláštních senátů pro Kosovo se sídlem v Haagu. Policie proti davu použila slzný plyn a vodní děla, část protestujících házela kameny a pyrotechniku. Podle agentury Reuters utrpělo zranění nejméně sedmnáct lidí včetně šesti policistů. Protesty následovaly po zářijovém odsouzení čtyř bývalých velitelů Kosovské osvobozenecké armády za válečné zločiny, včetně někdejšího prezidenta Hashima Thaçiho.
02:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

před 3 hhodinami
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

před 17 hhodinami
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026