Trosky starověkého Týru přečkaly útoky, teď se k nim vracejí potápěči

Ve středomořských vodách u jiholibanonského města Súr (známého jako Týr či Týros) proplouvají potápěči kolem kamenných zdí, starověkých konstrukcí a potopené cesty. Jde o pozůstatky města, které kdysi stávalo nad vodou. S vratkým příměřím mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh se tak návštěvníci vracejí do míst známých troskami z dob starověkého Říma a ještě starší fénickou historií, píše agentura AP.
Poskytovatelé potápěčských služeb hlásí, že se zájem o ruiny pod vodou zvyšuje, ačkoliv počty návštěvníků zůstávají nižší než před válkou.
„Potápěčská sezona není co bývala. Ale každý den se na podvodní trosky chodí podívat víc a víc lidí,“ řekl manažer libanonského potápěčského centra Júsif Džundí. Podvodní pozůstatky jsou součástí širší archeologické krajiny města. Podle UNESCO je ale významná část pozůstatků starověkého města zatopená. Archeologové pod vodou podél někdejšího pobřeží zaznamenali zdi, přístavní konstrukce a další pozůstatky.
„Trosky tvoří identitu města. Ukazují nám, jak staré město je a jaká je jeho historie,“ komentoval Džundí, podle kterého podvodní ruiny, kterým se často říká potopené město, lákají potápěče z celého světa.
Trosky fénického impéria
Týr či Týros, jak zní historické názvy města, byl jedním z nejvýznamnějších fénických přístavů, odkud proudil obchod do celého Středomoří. Město bylo také známé svým fialovým barvivem. Později se stalo významným řeckým a římským centrem. Ruiny figurují na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1984. Situace z poslední doby vyvolává obavy o jejich zachování jak pod vodou, tak na souši.
„Báli jsme se o architektonické památky nad vodou, kterých se válka a útoky dotkly. Ale také jsme měli strach o trosky pod vodou. Ty však díkybohu zasaženy nebyly,“ řekl Džundí.
Před vyhlášením příměří na konci června čelil Súr intenzivním izraelským náletům. Části města byly během bojů vážně poškozeny. UNESCO kvůli konfliktu v červenci 2026 zařadilo archeologické pozůstatky v Súru na seznam světového dědictví v ohrožení.
Alí Badauí z památkového úřadu uvedl, že je ochrana podmořských nalezišť náročná. „Nejsou dobře chráněná,“ řekl s tím, že občas dojde k zásahu. „Také se pokoušíme o vytvoření zákonů, které by je v budoucnu chránily,“ dodal.
Podle Badauího chtějí úřady také lépe prozkoumat podmořský cestovní ruch a více do něj investovat, což by zahrnovalo i vybudování podvodních archeologických parků, díky kterým by se na starověké pozůstatky mohlo podívat více lidí. Tyto snahy jsou součástí úsilí Súru o opětovné vybudování cestovního ruchu po válce, ale také zachování architektonických památek zachycujících tisíciletou historii města.