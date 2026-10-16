Ruská ornitoložka má strávit léta v trestanecké kolonii. Za pětistovku pro neziskovku

Ruská vědkyně Sofja Rozenfeldová se dostala do problémů poté, co odjela na expedici do Arktidy. Nechala běžet automatické platby pro neziskovou organizaci spojenou s opozicí, kterou mezitím ruské úřady prohlásily za extremistickou. Expertka poté byla odsouzena za podporu extremistického hnutí.
Sofja Rozenfeldová patří k nejznámějším ruským vědcům ve svém oboru, specializuje se na migraci tažných ptáků Arktidou. Roky pracuje v Ústavu ekologie a evoluce A. N. Severcova při Ruské akademii věd, běžně své výzkumy vydává nejen v Rusku, ale i v kvalitních světových odborných časopisech. Další tři a půl roku ale zřejmě žádnou další vědeckou práci nenapíše. Tuto dobu má strávit v trestanecké kolonii.
Moskevský soud potrestal ornitoložku za dva malé finanční příspěvky protikorupční organizaci, kterou ruská vláda zakázala, informoval nezávislý ruský zpravodajský server Mediazona. Poslala totiž v rámci automatické platby dva tisíce rublů (v přepočtu asi 580 korun) na účet Fondu boje s korupcí, který založil dnes už zesnulý bývalý opoziční politik Alexej Navalnyj. Udělala to v srpnu a září roku 2021, tedy poté, co ruský soud tuto nadaci označil za extremistickou.
Vědkyně se podle odborného časopisu Science bránila tím, že platby si nastavila automaticky a nemohla je zrušit, protože byla na vědecké expedici v Arktidě, kde neměla přístup ani k informacím, ani k účtu. Jakmile se po návratu dozvěděla, že je organizace označená jako hnutí financující extremisty, okamžitě platby zrušila. Popřela, že by měla v úmyslu financovat extremismus.
Fond boje s korupcí známý pod zkratkou FBK je ruská nezisková organizace, jejímž cílem je odhalování korupce mezi vysoce postavenými vládními činiteli v Rusku. V roce 2011 ji v Moskvě založil ruský opozičník Alexej Navalnyj.
V červenci roku 2022 ji po tlaku ruských úřadů Navalnyj změnil na mezinárodní organizaci s poradním výborem zahrnujícím jeho manželku Juliju Navalnou, belgického expremiéra Guye Verhofstadta, historičku a publicistku Anne Applebaumovou a politologa Francise Fukuyamu.
Dne 1. června 2023 organizaci ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo na seznam nežádoucích organizací. Už v prosinci 2022 byla prohlášena za zahraničního agenta.
„Zavřená v kleci“
Pro Science se ke kauze přední ruské expertky na arktické ptáky vyjádřil také belgický ornitolog Didier Vangeluwe, který s ní nejméně deset let spolupracoval a podnikal dlouhé expedice na daleký sever. Uvedl, že má hluboké obavy o to, jak Rozenfeldová zvládne vězení. „Projížděla ruskou vysokou Arktidou z lásky ke svobodě, z lásky k přírodě, sledujíc stěhovavé ptáky přes tisíce kilometrů,“ vyjádřil se. „A teď je zavřená v kleci.“
Rozenfeldová byla doposud aktivní nejen ve vědě, ale snažila se také o ochranu ohrožených ptačích druhů v Arktidě. Vystupovala například proti návrhům, které by oslabovaly ochranná opatření pro druhy zapsané v ruské Červené knize. Podle Vangeluwa v Rusku není nikdo další, kdo by dělal to, co ona.
Téma má i mezinárodní přesah. Rozenfeldová má totiž kromě ruského také izraelské občanství. Díky tomu má podle izraelského zpravodajského webu Wall stále naději, že v trestanecké kolonii neskončí. Její rodina už požádala izraelské ministerstvo zahraničních věcí o zásah, který by pomohl zajistit, že bude moci odcestovat do Izraele.
Její otec pro web Ynet konstatoval, že izraelský konzul v Moskvě požádá o možnost, že by svou dceru navštívil ve vězení. Ministerstvo sdělilo serveru Ynet, že je v kontaktu s rodinou a spolupracuje s ruskými úřady na poskytnutí konzulárních služeb. Její právníci mají v úmyslu se proti rozsudku odvolat.