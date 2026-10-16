Ruská ornitoložka má strávit léta v trestanecké kolonii. Za pětistovku pro neziskovku


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24, Science, Meduza, Mediazona, Ynet

Ruská vědkyně Sofja Rozenfeldová se dostala do problémů poté, co odjela na expedici do Arktidy. Nechala běžet automatické platby pro neziskovou organizaci spojenou s opozicí, kterou mezitím ruské úřady prohlásily za extremistickou. Expertka poté byla odsouzena za podporu extremistického hnutí.

Sofja Rozenfeldová patří k nejznámějším ruským vědcům ve svém oboru, specializuje se na migraci tažných ptáků Arktidou. Roky pracuje v Ústavu ekologie a evoluce A. N. Severcova při Ruské akademii věd, běžně své výzkumy vydává nejen v Rusku, ale i v kvalitních světových odborných časopisech. Další tři a půl roku ale zřejmě žádnou další vědeckou práci nenapíše. Tuto dobu má strávit v trestanecké kolonii.

Moskevský soud potrestal ornitoložku za dva malé finanční příspěvky protikorupční organizaci, kterou ruská vláda zakázala, informoval nezávislý ruský zpravodajský server Mediazona. Poslala totiž v rámci automatické platby dva tisíce rublů (v přepočtu asi 580 korun) na účet Fondu boje s korupcí, který založil dnes už zesnulý bývalý opoziční politik Alexej Navalnyj. Udělala to v srpnu a září roku 2021, tedy poté, co ruský soud tuto nadaci označil za extremistickou.

Hon na údajné špiony děsí ruské vědce
Ruský fyzik Anatolij Maslov byl na začátku roku obviněn z vlastizrady a odsouzen ke 14 letům vězení

Vědkyně se podle odborného časopisu Science bránila tím, že platby si nastavila automaticky a nemohla je zrušit, protože byla na vědecké expedici v Arktidě, kde neměla přístup ani k informacím, ani k účtu. Jakmile se po návratu dozvěděla, že je organizace označená jako hnutí financující extremisty, okamžitě platby zrušila. Popřela, že by měla v úmyslu financovat extremismus.

Fond boje s korupcí známý pod zkratkou FBK je ruská nezisková organizace, jejímž cílem je odhalování korupce mezi vysoce postavenými vládními činiteli v Rusku. V roce 2011 ji v Moskvě založil ruský opozičník Alexej Navalnyj.

V červenci roku 2022 ji po tlaku ruských úřadů Navalnyj změnil na mezinárodní organizaci s poradním výborem zahrnujícím jeho manželku Juliju Navalnou, belgického expremiéra Guye Verhofstadta, historičku a publicistku Anne Applebaumovou a politologa Francise Fukuyamu.

Dne 1. června 2023 organizaci ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo na seznam nežádoucích organizací. Už v prosinci 2022 byla prohlášena za zahraničního agenta.

„Zavřená v kleci“

Pro Science se ke kauze přední ruské expertky na arktické ptáky vyjádřil také belgický ornitolog Didier Vangeluwe, který s ní nejméně deset let spolupracoval a podnikal dlouhé expedice na daleký sever. Uvedl, že má hluboké obavy o to, jak Rozenfeldová zvládne vězení. „Projížděla ruskou vysokou Arktidou z lásky ke svobodě, z lásky k přírodě, sledujíc stěhovavé ptáky přes tisíce kilometrů,“ vyjádřil se. „A teď je zavřená v kleci.“

Rozenfeldová byla doposud aktivní nejen ve vědě, ale snažila se také o ochranu ohrožených ptačích druhů v Arktidě. Vystupovala například proti návrhům, které by oslabovaly ochranná opatření pro druhy zapsané v ruské Červené knize. Podle Vangeluwa v Rusku není nikdo další, kdo by dělal to, co ona.

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ
Vladimir Putin při výročním televizním vystoupení

Téma má i mezinárodní přesah. Rozenfeldová má totiž kromě ruského také izraelské občanství. Díky tomu má podle izraelského zpravodajského webu Wall stále naději, že v trestanecké kolonii neskončí. Její rodina už požádala izraelské ministerstvo zahraničních věcí o zásah, který by pomohl zajistit, že bude moci odcestovat do Izraele.

Její otec pro web Ynet konstatoval, že izraelský konzul v Moskvě požádá o možnost, že by svou dceru navštívil ve vězení. Ministerstvo sdělilo serveru Ynet, že je v kontaktu s rodinou a spolupracuje s ruskými úřady na poskytnutí konzulárních služeb. Její právníci mají v úmyslu se proti rozsudku odvolat.

Výběr redakce

Česko čeká druhé kolo senátních voleb

Česko čeká druhé kolo senátních voleb

před 6 hhodinami
O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

před 7 hhodinami
Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

Summit EU řešil návrh nového unijního rozpočtu či ceny energií

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
U vjezdu do Eurotunelu se srazil minibus s vlakem, 19 zraněných

U vjezdu do Eurotunelu se srazil minibus s vlakem, 19 zraněných

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Po zřícení střechy školy v Pákistánu zemřelo 35 lidí, přes 50 dalších je zraněno

Po zřícení střechy školy v Pákistánu zemřelo 35 lidí, přes 50 dalších je zraněno

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů

Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty

Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Sněmovna podpořila zvýšení trestů za narušování životního prostředí

Sněmovna podpořila zvýšení trestů za narušování životního prostředí

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Ruská ornitoložka má strávit léta v trestanecké kolonii. Za pětistovku pro neziskovku

Ruská vědkyně Sofja Rozenfeldová se dostala do problémů poté, co odjela na expedici do Arktidy. Nechala běžet automatické platby pro neziskovou organizaci spojenou s opozicí, kterou mezitím ruské úřady prohlásily za extremistickou. Expertka poté byla odsouzena za podporu extremistického hnutí.
před 12 mminutami

Hurikán Simon rozvibroval atmosféru desítky kilometrů nad Zemí

Hurikán Simon způsobil nejen velké škody v Mexiku, ale také se projevil mnohem výš. Podle pozorování NASA rozkmital atmosféru asi osmdesát kilometrů na povrchem tak, že vyvolal jev známý jako atmosférické gravitační vlny.
před 1 hhodinou

Astronomové spustili teleskopy, které mají pátrat po největších tajemstvích kosmu

Na Kanárských ostrovech slavnostně zahájila provoz čtveřice velkých teleskopů LST (Large-Sized Telescope). Stojí na observatoři Roque de los Muchachos na ostrově La Palma a tvoří základ severní části budoucí největší observatoře pro hledání kosmického gama záření na světě.
před 2 hhodinami

AI může pomoci ptákům objevit ztracené melodie

Umělá inteligence a nahrávky zpěvu by mohly pomoci ohroženým druhům ptáků znovu se naučit melodie, které v jejich populacích postupně zanikají. Ukazuje to pokus v argentinském Buenos Aires, kde se podařilo obnovit jednu z téměř zapomenutých „písní“ místního druhu strnadce ranního.
před 6 hhodinami

U pobřeží Turecka našli dosud nejstarší pozůstatky lodi

Lidé se plavili po Středozemním moři už před skoro pěti tisíci lety, naznačuje nový archeologický objev. Nedaleko tureckého ostrova se našel vrak starověké lodi, který přepisuje dějiny mořeplavby.
před 19 hhodinami

Česko je třetí na světě v počtu transplantací. Pokrok za dvacet let je obrovský, říká lékařka

Tématu transplantací se lékařka Silvie Rajnochová-Bloudíčková věnuje celý svůj profesní život. V rozhovoru pro ČT24 vysvětluje, že za dvacet let doznal obor obrovského pokroku, a přibližuje, jak vypadá budoucnost pro lidi, kteří jednou budou potřebovat nové orgány.
před 21 hhodinami

Zaměstnance OpenAI obvinili z pokusu odposlouchávat vedení

Americké federální úřady obvinily zaměstnance společnosti OpenAI z pokusu o odposlouchávání jejího vedení. Výrobce chatbotu ChatGPT ujišťuje, že neunikla žádná citlivá data. Firma navíc čelí žalobě osmi amerických států, podle nichž její chatbot ohrožuje děti a navádí je k sebepoškozování či násilí vůči ostatním.
včera v 11:26

Velké druhy zvířat žijí déle než malé, u psů je to opačně. Vědci našli možnou příčinu

Jen málo živočichů vykazuje tak jasnou souvislost mezi velikostí a délkou života jako psi, tvrdí vědci. Jedná se o velmi rozmanitý živočišný druh, jehož velikost se pohybuje od německé dogy po malou čivavu. Nová studie amerických vědců ukazuje, že na délku života psů má vliv právě jejich velikost. Možným důvodem je způsob, jakým se u psů s věkem mění DNA.
včera v 10:51

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

před 21 hhodinami
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026