Česko je třetí na světě v počtu transplantací. Pokrok za dvacet let je obrovský, říká lékařka

Tématu transplantací se lékařka Silvie Rajnochová-Bloudíčková věnuje celý svůj profesní život. V rozhovoru pro ČT24 vysvětluje, že za dvacet let doznal obor obrovského pokroku, a přibližuje, jak vypadá budoucnost pro lidi, kteří jednou budou potřebovat nové orgány.
Rajnochová-Bloudíčková je vedoucí Nefrologické a transplantační ambulance v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), má tedy na starosti všechno, co se týká transplantací orgánů. Vědecká redakce ČT24 se jí ptala, co všechno se za dobu, co se tomuto oboru věnuje, podařilo vylepšit a jak z toho profitují hlavně pacienti.
Když se podíváme o dvacet let zpátky, co se podle vás v transplantacích změnilo nejvíc? Umíme dnes věci, které tehdy ještě nebyly možné nebo byly výrazně obtížnější?
Nejviditelnější je nepochybně objem transplantovaných orgánů, doba čekání na vhodného dárce a doba přežití orgánů. V České republice kolem roku 2010 proběhlo 550-600 orgánových transplantací ročně a na orgán aktivně čekalo kolem devíti set pacientů. V roce 2025 tento zákrok podstoupilo 977 pacientů od 392 dárců, z toho 51 dárců bylo žijících, a v čekací listině bylo aktivně zařazeno 820 pacientů. Dlouhodobě se Česká republika řadí mezi země s celosvětově nejvyšší dostupností orgánových transplantací. V loňském roce jsme jich provedli 51 na milion obyvatel, čímž jsme se zařadili na 3. místo za Španělsko a Spojené státy.
Nárůst počtu by nebyl možný bez zvýšení dárcovské aktivity, respektive využívání orgánů od takzvaných marginálních dárců. Ti v současné době tvoří 67 procent z celkového počtu dárců.
Marginální dárce orgánů je označení pro zemřelého nebo žijícího dárce, jehož orgány se svým stavem, věkem nebo zdravotními charakteristikami odchylují od ideálního stavu, ale po pečlivém posouzení je lze bezpečně transplantovat.
Významně se i zkrátila čekací doba na orgán. Mluvíme-li o ledvině, doba čekání se zkrátila z průměru jeden a půl roku až dva roky na současných devět až dvanáct měsíců v případě nekomplikovaných příjemců. Jiná situace je u pacientů takzvaně senzitizovaných, tedy těch, kteří z různých důvodů mají přítomné protilátky proti potencionálním dárcům, a proto najít pro ně vhodného dárce bývá svízelné. Tento typ pacientů je v současné medicíně velkou výzvou, protože jejich procento v čekacích listinách stoupá, v čekací listině často setrvávají velmi dlouho právě z důvodu imunologické bariéry a doba přežití ledviny v případě transplantace bývá kratší.
Významný posun jsme zaznamenali v oboru klíčovém pro orgánové transplantace, imunologii a imunogenetice. Pokročila znalost v oblasti molekul a buněk, které hrají klíčovou roli v imunitní odpovědi, odhojování orgánů a detekci a monitoraci protilátek, které má příjemce namířené proti konkrétnímu dárci. Na základě těchto znalostí jsme schopni stanovit riziko odhojení orgánu a individualizovat imunosupresivní protokol tak, aby pacientovi nový orgán fungoval co nejdéle. Díky těmto pokrokům jsme schopni transplantovat i pacienty, které jsme dříve považovali za prakticky netransplantovatelné.
Přibyly i nové typy transplantací. Ledviny, játra, srdce, plíce a slinivku jsme dělali už před dvaceti lety. IKEM ale později zavedl i náhradu Langerhansových ostrůvků (2005), tenkého střeva (2014) a dělohy (2016). Zajímavá je také je transplantace multiviscerální, při níž se voperovává až pět orgánů. V IKEM byla první taková provedena již v roce 2014. Celosvětového úspěchu dosahuje program plic, který byl v České republice etablován od roku 1997 na III. chirurgické klinice 1. LF Univerzity Karlovy a FN Motol a Homolka. V roce 2025 se realizovalo rekordních 71 transplantací plic.
Je moc je dnes transplantace obecně bezpečnější než před dvaceti lety?
Ano a výrazně. Nejlépe je to vidět na prvním roce po operaci, který je nejrizikovější. Přežití pacientů i štěpů dosahuje 99 procent, roku 1996 to bylo 95-97 procent, a to i přesto, že dnešní příjemci jsou starší a mají více komorbidit, například diabetes, obezitu nebo kardiovaskulární onemocnění.
Rizika snížilo několik faktorů. Tím prvním je nepochybně zvýšení kvality předtransplantačního vyšetření spojeného s vyléčením odhalených přidružených nemocí, které by mohly negativně ovlivnit výsledek transplantace. Druhým faktorem je alokace orgánu a individualizovaný imunosupresivní režim na základě parametrů dárce a příjemce, díky čemuž se snižuje výskyt odmítnutí a riziko následné ztráty orgánu. Třetím faktorem je lepší zvládání zejména oportunních infekcí – tedy těch, které u zdravého člověka běžně potíže nevyvolávají, ale při oslabení imunitního systému mohou vyvolat závažné infekce.
Využívají se i bezpečnější chirurgické techniky. Zde bych zmínila například miniinvazivní techniky pro odběr ledvin od žijících dárců, v IKEM byla zavedena v roce 2011.
Orgán na zbytek života
Jak dlouho dnes transplantovaný orgán typicky vydrží fungovat a jak se tato doba za posledních dvacet let změnila? Můžeme říct, že pacienti dnes po tomto zákroku žijí výrazně déle a kvalitněji?
U ledvin máme nejvíc dat. Krátkodobé výsledky jsou téměř na maximu: první rok dnes funguje přes 99 procent transplantovaných ledvin, a to i přesto, že máme pacienty mnohem starší, s více komorbiditami a více imunologicky komplikovanější v porovnání s dřívějšími lety.
Ledvina od zemřelého dárce vydrží v průměru deset až třináct let, od žijícího dárce dvakrát až třikrát déle, ale i u zemřelého dárce není výjimkou přežití dvacet a více let. Posun v délce přežití dobře ukazují americká registrová data. Medián funkce ledviny od zemřelého dárce vzrostl z 8,2 roku u transplantací z let 1995–1999 na odhadovaných 11,7 roku u let 2014–2017. U žijících dárců stoupl z 12,1 na 19,2 roku. Dlouho se uvádělo, že trend ve zlepšeném přežití zaznamenáváme jen v prvním roce po zákroku. Evropská data ale ukazují, že po roce 2000 se daří zlepšovat i přežití dlouhodobé.
Pacienti žijí déle i kvalitněji, což je jeden z hlavních přínosů transplantace ledviny v případě správné indikace. Dlouhodobá mortalita pacientů po transplantaci je nižší o 48 až 82 procent v porovnání s pacienty na dialýze, kteří jsou zařazeni na čekací listině, tedy v porovnání s těmi, kteří jsou k transplantaci indikováni. V současné době jsou hlavními příčinami úmrtí pacientů po transplantaci ledviny kardiovaskulární, infekční a nádorová onemocnění, nikoli odmítnutí orgánu. To znamená, že nemalá část pacientů umírá s funkční transplantovanou ledvinou, což je dobrá i varovná zpráva zároveň.
Zlepšení kvality života lze dokumentovat nejen na jednoznačném zlepšení délky přežití pacientů, ale i na psychosociální oblasti. Pacienti se vracejí do zaměstnání, cestují, zakládají rodiny a žijí bez zásadních omezení.
Jedním z klíčových problémů transplantací je odmítnutí orgánu, odborně rejekce. Jak moc jsme se za poslední dvě dekády posunuli v prevenci a léčbě v této oblasti?
Posun je značný. Dnes je primárním cílem zabránit vzniku rejekce, aby pacientovi zůstala „jedna ledvina na celý život“. Rejekce má dvě hlavní podoby. Za buněčnou jsou zodpovědné bílé krvinky zvané T-lymfocyty. Protilátkovou zase způsobují protilátky, které si příjemce vytvoří proti znakům dárce, které jsou tvořeny bílými krvinkami zvanými B-lymfocyty.
Buněčné rejekci dnes umíme z velké části zabránit. Podle amerického registru u příjemců ledviny z let 1990–2011 se v prvním roce léčilo pro akutní odmítnutí orgánu 17,5 procenta pacientů, v roce 2023 to bylo pouze 5,4 až 7,4 procenta podle věku příjemce. Protilátková rejekce je dnes hlavní příčinou pozdní ztráty ledvin. Zde jsme dál v diagnostice než v léčbě. Umíme ji lépe detekovat, ale léčebné ovlivnění je limitované efektivitou používaných molekul. Současná léčba je založena obvykle na podávání kortikosteroidů v kombinaci s intravenózními imunoglobuliny a plazmaferézami, tedy očišťování krve od protilátek.
Spolehlivý lék na chronickou protilátkovou rejekci zatím nemáme. Nadějí jsou nové molekuly, limitem je a bude bezesporu i jejich cena.
Zkušenosti pacientů i dárců jsou široké veřejnosti dostupné na vzdělávacím webu TransplantaceNeniTabu.cz. Podílela se na něm i Silvie Rajnochová Bloudíčková,
Podezření na odmítnutí vyvstává na základě laboratorního vyšetření krve a moči. Vzhledem k tomu, že lidé netrpí žádnými klinickými příznaky, je proto důležité, aby pacienti po transplantaci docházeli na pravidelné ambulantní kontroly.
Mění se technologie i pacienti
Mění se vůbec samotný „typický“ transplantovaný pacient?
Je tomu opravdu tak. Hranice k vhodnosti transplantace ledviny se významně posunuly jak z pohledu věku, tak z pohledu komorbidit. Díky kvalitě zdravotní péče se zvyšuje rozšíření chronického onemocnění ledvin a více pacientů dospěje k nezvratnému selhání ledvinné funkce v pokročilém věku. V současné době téměř sedmdesát procent dialyzovaných pacientů jsou věkové kategorie 65+. Tento trend zaznamenáváme i u pacientů, kteří jsou k transplantaci ledviny akceptováni. Zatímco pacienti věkové kategorie 70+ byli do čekací listiny zařazování spíše výjimečně, dnes tito pacienti tvoří až čtvrtinu všech čekatelů. Dlouhodobě se průměrný věk příjemců stále pohybuje kolem 52 let, což je dáno i kratší čekací dobou na vhodného dárce.
Současní příjemci ledviny jsou i více nemocnější, zejména v oblasti civilizačních onemocnění. Pacienti trpí více kardiovaskulárními chorobami, obezitou, diabetem, mají anamnézu nádorových či autoimunitních onemocnění.
Je tedy zřejmé, že pečlivé a cílené předtransplantační vyšetření je pro správnou indikaci k transplantaci klíčové. Není tedy rozhodující kalendářní, ale biologický věk, celkový stav, kondice a schopnost spolupráce pacienta. Při procesu evaluace je důležité pamatovat na dlouhodobý benefit transplantace na přežití a kvalitu života každého kandidáta v porovnání s dialyzační léčbou.
Velkým tématem je nedostatek orgánů. Posouvá se medicína i v tom, jak využít orgány, které by se dříve k transplantaci nepoužily? A jak moc mohou moderní metody prodloužit dobu, po kterou je orgán po odběru použitelný?
Nedostatek vhodných orgánů k transplantaci vedlo k využívání maxima potencionálních dárců, nových zdrojů, změně uchovávání orgánů a zavedení transportních systémů pro orgány.
Před dvaceti lety tvořili většinu dárci věkové kategorie 19 až 55 let (ideální dárci). Dnes využíváme i marginální dárce, tedy dárce vyššího věku a s přítomnými komorbiditami, u nichž je rozhodující úroveň funkce ledvin a příčina úmrtí. Mezi tyto dárce řadíme i dárce po nezvratné zástavě oběhu, jejichž počet vzrostl v roce 2025 na 60 za rok z celkového počtu 341 dárců orgánů v České republice. Je nutné podotknout, že marginální dárci tvoří celosvětově dvě třetiny všech využitých dárců.
Standardně se transplantuje jedna ledvina jednomu příjemci, ale v některých případech se mohou jednomu příjemci transplantovat obě ledviny jednoho dárce, jde o takzvané duální transplantace v případě staršího dárce, či transplantace en bloc v případě dětského dárce. To znamená, že se více anatomicky spojených orgánů nebo tkání odebírá od dárce a implantuje příjemci společně jako jeden nedělitelný.
I uchovávání orgánů doznalo v posledních dvaceti letech významného vývoje. Orgány se liší v citlivosti na ischemii a době, kdy je potřeba je voperovat do těla příjemce, aby nedošlo k jejich nezvratnému poškození, například srdce a plíce do čtyř hodin, játra optimálně do osmi hodin, ledviny do čtyřiadvaceti hodin. Zavedení přístrojové perfúze, tedy moderní medicínské metody používané k uchování, transportu a hodnocení životaschopnosti darovaných orgánů, umožnilo zlepšit funkci a prodloužit ochranu orgánů bezpečnou pro transplantaci. Tyto přístroje spolu se speciálními konzervačními roztoky se používají i v případě předpokládaného delšího transportu orgánu k příjemci.
Jaké nové trendy podle vás mohou váš obor příštích deseti až dvaceti letech nejvíc změnit? Co například xenotransplantace, tedy orgány od jiných živočišných druhů?
Xenotransplantace využívající geneticky upravené prasečí orgány jsou nepochybně velkým tématem. V USA byla v roce 2025 schválena otevřená multicentrická klinická studie EXPAND, která testuje využití ledvin od geneticky modifikovaných prasat pro pacienty, kteří mají malou pravděpodobnost, že budou transplantováni v průběhu pěti let.
Pacient, který podstoupil tuto transplantaci v lednu 2025, měl štěp funkční rekordních 271 dní a po krátkém období dialýzy byl v lednu 2026 úspěšně transplantován od mrtvého dárce. Tento úspěšný případ demonstruje budoucí potenciál xenotransplantací u ledvin. Myslím si ale, že se reálně bude této alternativy využívat spíše jako most k transplantaci od zesnulého dárce u lidí, kteří mají malou šanci, že se v přijatelné době dočkají kompatibilního orgánu.
Klíčová část nastává po operaci
Když se řekne transplantace, veřejnost si často představí především samotnou operaci. Co je ale z vašeho pohledu největší výzvou v dlouhodobém životě po tomto zákroku?
Pro dlouhodobý úspěch transplantace je klíčová spolupráce pacienta a dodržování léčebného režimu. V první řadě jde o správné užívání imunosupresivní léčby. Pacienti jsou pečlivě edukováni o tom, že je nezbytné imunosupresivní léky užívat pravidelně a nesmí se vynechat. I jednorázové vynechání imunosuprese, záměna léčiva (například v lékárně) nebo nevhodné lékové interakce mohou spustit chronické odhojování vedoucí ke ztrátě štěpu. Druhou nedílnou součástí potransplantační péče je adekvátní management komorbidit, které mohou mít negativní dopad na přežití štěpu a pacienta. Jedná se především o správnou kompenzaci hypertenze, diabetu, dyslipidémie, tedy rizikových faktorů rozvoje kardiovaskulárních komplikací, které jsou nejčastější příčinou úmrtí příjemců transplantace ledviny.
Jedním z hlavních důvodů nesprávného užívání nebo vynechávání léků bývá polypragmazie, tedy nadměrné podávání léků, která je u transplantovaných pacientů běžná. Je prokázáno, že čím více léků a ve více denních dávkách pacienti užívají, tím se pravděpodobnost, že budou dodržovat předpisy, snižuje. Pacienti podceňují potencionální důsledky nedostatečné kompenzace například hypertenze nebo diabetu, které zvyšuje riziko kardiovaskulární morbidity a mortality, zvyšuje riziko přímého poškození štěpu hypertenzí či diabetem a jeho následného selhání.
S tím jde ruku v ruce potřeba dodržovat zdravý životní styl, zejména nekouření, udržení optimální hmotnosti, pravidelný pohyb a vyvážená strava.
Kdybyste měla laikovi jednou větou vysvětlit, jak moc se transplantace za posledních dvacet let posunuly – co byste mu řekla?
Jedna věta stačit nebude, ale pokusím se to říci stručně v několika větách. Před dvaceti lety byla transplantace léčebnou možností pro poměrně omezený počet vhodných pacientů a hlavním měřítkem úspěchu bylo přežití orgán první dva roky. Dnes běžně transplantujeme příjemce starší, nemocnější, imunologicky komplikovanější, a přesto první rok přežívá více než 99 procent štěpů a pacientů. Naším nynějším hlavním cílem je, aby pacienti s funkčním transplantovaným orgánem přežívali deset a více let, nejlépe aby měli jeden orgán – ledvinu – na celý život.
V oblasti potransplantační by bylo obrovským průlomem navození tolerance nemocného, tedy stavu, kdy imunitní systém pacienta nerozpoznává darovaný orgán jako cizí. Pacient by nemusel užívat imunosupresivní léky, případně jen v minimální dávce, což by vlastně odstranilo dlouhodobé nežádoucí účinky s nimi spojené. Určitě velkým předělem by byla možnost efektivně léčebně ovlivnit základní onemocnění ledvin bez ohledu na jeho příčinu, aby vůbec nedošlo ke zhoršování až do stavu vyžadujícího náhradu funkce ledvin.