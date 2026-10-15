U pobřeží Turecka našli dosud nejstarší pozůstatky lodi


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24, BBC, Reuters, Journal of Maritime Archaeology
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Zdroj: Reuters/Turkish Culture Ministry

Lidé se plavili po Středozemním moři už před skoro pěti tisíci lety, naznačuje nový archeologický objev. Nedaleko tureckého ostrova se našel vrak starověké lodi, který přepisuje dějiny mořeplavby.

Zatopené město Kekova na jihozápadě Turecka je oblíbenou turistickou atrakcí. Pohltilo ho moře při zemětřesení dvě stě let před naším letopočtem a dnes vypadá jako zbytky legendární Atlantidy. Teď nedaleko něj objevili mořští archeologové ještě pozoruhodnější nález. Zřejmě nejstarší vrak lodi na světě.

Vědci sice nejsou schopní datovat přesně stáří samotné lodi, protože dřevo se už rozpadlo, ale objevili její náklad, který dokáží spojit s dobou před 4400 a 4700 lety, tedy s ranou dobou bronzovou. To znamená, že toto zřejmě obchodní plavidlo se po vlnách Středozemního moře prohánělo více než tisíc let před tím, než v nich měl smočit nohu legendární Odysseus.

O objevu informoval zpravodajsky web BBC s odkazem na informace tureckého ministra kultury a cestovního ruchu Mehmeta Nuri Ersoye. Podle něj to vrhá více světla na námořní obchod, který v této oblasti probíhal před tisícovkami let.

Loď archeologové našli už roku 2024, poprvé ji předběžně popsali ve studii letos v létě. Ale to nejdůležitější zveřejnili vědci až nyní. Archeologové vrak i jeho okolí a také nálezy z něj detailně analyzují, pokud by se jejich hypotézy potvrdily, byla by to vůbec nejstarší známá loď v dějinách. Což by významně posunulo „mezinárodní“ obchod ve Středozemním moři do minulosti.

Přepravovala zřejmě hlavně amfory

Vrak leží v hloubce mezi dvaceti a čtyřiadvaceti metry. Loď zřejmě přepravovala hlavně amfory, jichž vědci zatím identifikovali osmnáct. Všechny odpovídají svým vzhledem nádobám, které se používaly v období mezi roky 3050 před naším letopočtem a 2450 před naším letopočtem. Co přesně obsahovaly, zatím není jasné. Amfory se totiž ve starověku využívaly podobně univerzálně jako dnešní přepravní kontejnery – mohl v nich být tedy prakticky jakýkoliv tekutý obsah, od olivového oleje, přes víno, až po nějaké druhy pryskyřic.

Vše další jsou zatím spekulace, nicméně archeologové ze tvaru amfor usuzují, že vznikly někde v údolí Jordánu. Podobné se totiž našly na několika dalších místech, včetně Egypta a Troji.

Odkaz na studii
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