Vlny mořských veder zvyšují pravděpodobnost povodní, ukazuje studie


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Světové oceány a moře se ohřívají – jak vlivem změny klimatu, tak letos i kvůli jevu El Niño. Má to dopady nejen na život pod vodou, ale také na počasí nad pevninou, potvrzuje nový výzkum. Kromě ohrožení mořských ekosystémů tak může nadprůměrně teplé moře za určitých podmínek také přispívat ke vzniku mimořádně vydatných srážek a následných povodní na pevnině.

Mořské vlny veder patří mezi stále sledovanější projevy oteplujícího se klimatu. Jde o stav, kdy povrchová teplota mořské vody po určitou dobu výrazně převyšuje hodnoty obvyklé pro dané místo a roční období. Vlny veder tam mohou trvat týdny až měsíce a způsobovat rozsáhlé změny mořských ekosystémů, mimo jiné i šíření invazivních druhů do nových oblastí. Atmosférickou odezvu, tedy souvislost mezi mořskými vlnami veder a intenzivními srážkami, zkoumal tým vědců ve studii zveřejněné v posledních dnech.

Autoři analyzovali družicová pozorování a analýzy atmosféry v oblasti Jihočínského moře v období 1998 až 2023. Zaměřili se především na situace, kdy se mimořádně teplá mořská voda vyskytovala současně se silným prouděním v nižších vrstvách atmosféry. Silným prouděním v tomto případě rozumíme silný vítr v relativně malé výšce nad mořem, jehož maximum bývá typicky stovky metrů nad mořskou hladinou (zjednodušeně ho lze nazvat nízkohladinovým tryskovým prouděním v mezní vrstvě atmosféry, i když nesplňuje přísně vzato mez rychlosti pro označení tryskového proudění). Takovéto proudění může fungovat jako účinný dopravník vodní páry z moře směrem k pobřeží.

Družice AMBIC bude očima Česka v kosmu. Má sledovat povodně, požáry či dopravu
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Výsledky ukázaly výrazný rozdíl mezi situacemi, kdy se vyskytovalo pouze intenzivní proudění, a případy, kdy foukalo nad výrazně teplejším mořem. Při samotném výskytu silného větru byly srážky v pobřežních oblastech v průměru o 21 procent vyšší než dlouhodobý průměr. Pokud se ale toto proudění spojilo s mořskou vlnou veder, dosahoval nárůst téměř 52 procent. Jde o společné působení dvou mechanismů. Teplejší mořská hladina za vhodných podmínek podporuje výpar vody. Podle studie byl při mořských vlnách veder výpar přibližně o dvacet až třicet procent vyšší. Silné proudění pak tuto vlhkost přenáší směrem k pobřeží, kde může za příznivých podmínek docházet ke vzniku intenzivních srážek.

Důležitá je také energie uvolňovaná při kondenzaci vodní páry. Ta může podporovat další výstupné pohyby vzduchu a zesilovat konvekci a vznik srážek včetně těch bouřkových. Výsledné deště tak nejsou určovány pouze množstvím dostupné vlhkosti, ale také atmosférickou cirkulací, stabilitou zvrstvení a místními geografickými podmínkami. Nová studie tak upozorňuje na význam společného působení oceánských a atmosférických extrémů, jejichž intenzita roste a bude růst i nadále.

A co Evropa?

Přestože se nová studie zaměřuje na Jihočínské moře, popsané fyzikální procesy jsou relevantní také pro jižní Evropu. Zejména Středomoří představuje oblast, kde může kombinace teplého moře, intenzivního transportu vlhkosti a vhodné atmosférické cirkulace vést k mimořádně vydatným srážkám. Typicky to nastává především na podzim. Středozemní moře si po nadprůměrně teplém létě uchovává značné množství tepla, v posledních letech se vyskytují často i zmíněné mořské vlny veder, zatímco nad oblast mohou pronikat chladnější vzduchové hmoty.

Vznikají tak podmínky příznivé pro výraznou instabilitu atmosféry (tedy stav, kdy teplota klesá rychle s výškou) a intenzivní výstupné pohyby. Pokud navíc proudění přináší vlhký vzduch k pobřežním pohořím, může být výstup vzduchu dále zesilován orografií, tedy pobřežními horami. Na mapě Středomoří najdeme mnoho oblastí, kde jsou v blízkosti pobřeží výrazné kopce. Takové situace se vyskytují například na východním pobřeží Španělska, v severozápadní Itálii nebo na pobřeží Jaderského moře.

Za extrémy počasí stojí tryskové proudění. Vzdušné proudy o rychlosti letadla se stále častěji vlní
Tryskové proudění

Význam oteplování moře pro evropské extrémní srážky dokládá také další výzkum katastrofálních povodní ve španělské Valencii z konce října 2024. Tehdy některé oblasti zaznamenaly více než 700 milimetrů srážek během několika hodin a následné povodně si vyžádaly přes dvě stovky obětí. Do jisté míry podobná situace nastala v posledních dnech – nad nadprůměrně teplou vodou západního Středomoří se s tlakovou níží vytvořila vhodná kombinace proudění v nižších hladinách atmosféry směřující z teplého moře k pobřeží, která vyústila v extrémní srážky ve východním Španělsku (kde spadlo až 700 milimetrů srážek) a na východním pobřeží střední Korsiky (až 500 milimetrů za 24 hodin). V tomto případě se ale na mimořádných úhrnech podílel i opakovaný příchod bouřek nad stejnou oblast.

Proč neprší, když jsou pro to podmínky?

Je ale důležité zdůraznit, že samotná vysoká teplota mořské hladiny ještě nezaručuje vznik extrémních srážek. Rozhodující je také proudění vzduchu, jeho vlhkost, teplotní zvrstvení atmosféry a mechanismy vyvolávající výstupné pohyby. Ani mimořádně teplé moře proto nemusí vést k intenzivním lijákům, pakliže podmínky v atmosféře nejsou příznivé pro výstup vzduchu a kondenzaci vodní páry.

Změna klimatu přispívá k usazování invazních druhů
Ilustrační snímek

Navíc situace může být odlišná v různých částech Středomoří. Někdy pak vlhkost zasáhne jen přilehlé oblasti, jindy – jako třeba v září před dvěma roky – doputuje až do střední Evropy a způsobí zde katastrofální deště. Oceán tedy může dodat další vlhkost a energii, nicméně o tom, zda a kde se tato energie promění v ničivé srážky, nakonec rozhoduje atmosféra.

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