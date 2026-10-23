Skončilo slavné herní studio BioWare


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Bloomberg, Kotaku, EA

Jen několik týdnů poté, co skupina saúdských investorů a zeť amerického prezidenta Jared Kushner odkoupili videoherní společnost Electronic Arts (EA), zrušila tato firma jedno ze svých nejznámějších studií, BioWare, které během tří desítek let vytvořilo jedny z nejslavnějších videoher vůbec.

Baldur's Gate, Mass Effect, Dragon Age, Neverwinter Nights – pro většinu z těch, kdo tráví rádi čas ve virtuálních světech, jsou to legendy, s nimiž strávili stovky hodin svého času. Spojuje je to, že se jedná o hry s rozsáhlými příběhy, originálními postavami a také spoustou získaných ocenění. A všechny je vytvořilo studio BioWare.

Tento týden oznámila jeho mateřská firma EA, že toto studio uzavírá. Stalo se to asi měsíc poté, co ji koupilo konsorcium nových vlastníků – včetně Saúdského veřejného investičního fondu (PIF), soukromé investiční společnosti Silver Lake a investiční skupiny Affinity, kterou vede zeť Donalda Trumpa Jared Kushner.

Upoutávka na vylepšenou verzi hry Baldur's Gate:

V rámci této akvizice zůstal společnosti EA dluh ve výši 18 miliard dolarů a její představenstvo proto slíbilo investorům roční úspory nákladů ve výši 700 milionů dolarů. Právě to vedlo k několika vlnám drastických škrtů, které dopadly i na studio BioWare.

Agentura Bloomberg informovala, že celá společnost Electronic Arts propustí přibližně čtyři stovky zaměstnanců, zruší studio BioWare a ukončí také vývoj jeho plánované hry z oblíbené série Mass Effect.

Kontroverzní hry

Pod oznámením BioWaru na síti X se objevila i celá řada nadšených reakcí. Studio totiž bylo v posledních letech spojené se snahou o zahrnování témat a postav spojených s hnutím LGBTQ+. Řadu fanoušků tento směr bavil, vyvolalo to ale i velmi silné negativní reakce, které vyčítaly vývojářům přílišný společenský aktivismus.

Studio se potýkalo řadu roků s množstvím obtíží, kdy rovnou několik jeho titulů odmítli kritici i samotní hráči. Nejčastější kritiky směřovaly právě k tomu, že snahy o větší atraktivitu hry pro menšiny zastiňují nižší kvalitu výsledku.

Upoutávka na hru Dragon Age: Veilguard, která vyvolala kontroverze kvůli LGBTQ+ postavě:

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Skončilo slavné herní studio BioWare

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