Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie označovaná jako „Ukropolin“ se podle historičky Katarzyny Kwiatkowské-Moskalewiczové přesouvá z okrajových částí internetu do hlavního proudu polské politiky. Její kořeny přitom sahají až do carského Ruska.
V rozhovoru pro Polskou tiskovou agenturu (PAP) označila Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewiczová, analytička Institutu politického myšlení Gabriela Narutowicze, tento narativ za protiukrajinský, antisemitský a protielitářský. Podle ní se v polském politickém diskurzu objevuje stále častěji.
Podle ní se od roku 2022 šířil v okrajových částech sociálních sítí a na letácích rozdávaných v ulicích. Do politického jazyka se pojem dostal poté, co ho začal používat Grzegorz Braun, předseda strany Konfederace.
Teorie nepravdivě tvrdí, že se Židé, pro něž se Blízký východ stává stále nebezpečnějším, usadí na jihu Ukrajiny, zatímco vysídlení Ukrajinci zamíří na území podél Visly. Ukrajince konspirační teorie vykresluje jako nástroj „židovské lobby“ a celou polskou parlamentní politickou scénu obviňuje ze zrady národních zájmů ve prospěch „cizinců“, mimo jiné Německa, Spojených států a Velké Británie.
Podobně jako jiné konspirační teorie i tato směšuje lži a polopravdy se skutečnými událostmi, v tomto případě s uprchlickou vlnou vyvolanou ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, popsala analytička.
„Podstatou tohoto nepravdivého příběhu je vyvolávání strachu, že polský národ zanikne nebo bude ovládnut cizinci,“ uvedla.
Narativ se objevil i během Euromajdanu
Kořeny této myšlenky podle ní sahají do počátku 20. století, kdy zastánci carského řádu vykreslovali Chazarskou říši, středověký stát, jehož elity přijaly judaismus, jako symbolického nepřítele „svaté Rusi“. Tento narativ byl podle ní později využíván i ve vnitropolitickém prostředí za sovětské éry a po roce 1989.
Uvedla, že tento narativ byl následně využit proti ukrajinským protestům Euromajdanu v letech 2013–2014, kdy proruské kruhy vykreslovaly nové vedení v Kyjevě jako „cizí“ a tvrdily, že plánuje vytvoření nového státu na jihu země. Mezi Ukrajinci se však tato teorie neuchytila. S humorem přijali i související hanlivé označení „židobanderovci“ a nechávali si tisknout trička s nápisem „Jsem židobanderovec“.
Kwiatkowska-Moskalewiczová, autorka zprávy věnované tomuto tématu, uvedla, že vychází výhradně z otevřených zdrojů a netvrdí, že celý proces přímo řídí Kreml. Podle ní však konceptuální analýza ukazuje na kořeny v carském Rusku a využívání této teorie jako politického nástroje se výrazně podobá tomu, co se dříve odehrávalo v Rusku a na Ukrajině po Majdanu.
Podle ní se jazyk tohoto narativu „týden od týdne radikalizuje“. „Před deseti lety bychom takový jazyk považovali za surrealistický nebo za literární fikci. Dnes ho začínáme normalizovat,“ dodala.
Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 7. října 2026 v 15:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.