Slovensko volí vedení krajů, měst a vesnic. V Bratislavě se čeká těsný souboj

Na Slovensku se v sobotu volí nové vedení vesnic, měst a krajů. Komunální a krajské volby se stejně jako v roce 2022 konají v jednom termínu. Hlasování skončí ve 20:00 a výsledky poté začne zveřejňovat slovenský statistický úřad. Podle odhadu statistiků v přímé volbě předsedů krajů, primátorů měst, starostů vesnic a zastupitelů může hlasovat téměř 4,41 milionu lidí, včetně cizinců s trvalým pobytem na Slovensku.
K favoritům voleb předsedů krajů patří podle sondáží a médií zpravidla úřadující hejtmani. Například v Prešovském kraji se o hlasy voličů uchází kromě jiných nynější šéf kraje a předseda opozičního Kresťanskodemokratického hnutie Milan Majerský, dále europoslanec za neparlamentní hnutí Republika Milan Mazurek a ministr investic Samuel Migaľ (nestraník).
Těsnější souboj se podle poslední sondáže očekává ve slovenské metropoli. Úřadující primátor Bratislavy Matúš Vallo měl mírný náskok před ministrem dopravy Jozefem Rážem, kterého jako nestraníka podporuje nejsilnější vládní strana Smer-sociálna demokracia premiéra Roberta Fica.
Hlavně v komunálních volbách se na Slovensku o přízeň voličů dlouhodobě uchází mnoho nezávislých kandidátů, část zájemců o funkci ve vedení samosprávy se zase opírá o podporu regionálních stran.
Hlasovací místnosti a volební archy
Sobotní volby se konají ve více než 2900 obcích, včetně měst a městských částí Bratislavy a Košic, což jsou dvě největší města v zemi.
Úřady upozornily voliče na barevné odlišení hlasovacích archů a obálek pro komunální i krajské volby. V případě vložení hlasovacího archu do nesprávné obálky bude odevzdaný hlas neplatný. V komunálních a krajských volbách na Slovensku voliči dostávají zpravidla čtyři hlasovací archy. V Bratislavě a v Košicích, kde obyvatelé rozhodují ještě o vedení své městské části, jich mohou obdržet až šest.
Šéf státní volební komise Eduard Burda na tiskové konferenci řekl, že ráno otevřelo včas až na jednu výjimku všech více než šest tisíc hlasovacích místností. Kvůli technickým problémům se tak nestalo v jedné z vesnic na středním Slovensku, kde proto hlasování skončí později.