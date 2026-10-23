Pracovníci ČT a ČRo budou 3. listopadu stávkovat

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámili v pátek odpoledne zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance těchto veřejnoprávních médií. Záměr je reakcí na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku ve sněmovně. Zástupci Veřejnoprávně řekli, že plán převést financování ČT a ČRo na stát ohrožuje nezávislost a stabilitu obou médií a bude mít negativní dopad na státní rozpočet.
Podle moderátora ČT a zástupce iniciativy Veřejnoprávně Daniela Stacha se stávka projeví na všech kanálech ČT a nezůstane jen u vysílání.
„Stávka 3. listopadu bude výrazně víc vidět, než tomu bylo ve druhé polovině června. Změny ve vysílání budou v rámci zákona, ale budou naprosto jednoznačné a budou výraznější než v červnu. Diváci ty změny poznají ve všech zpravodajských relacích včetně těch absolutně nejsledovanějších. Nejjednoznačnější bude stávka na ČT24, ale patrná bude i na dalších kanálech,“ řekl Stach s tím, že přesnou podobu dají organizátoři vědět před samotným protestem a musí o něm zákonným způsobem informovat i zaměstnavatele.
Vláda chce podle iniciativy Veřejnoprávně zestátnit ČT a ČRo dřív, než se stihne vyjádřit veřejnost a návrh se namísto věcné debaty rozhodla prosadit na sílu.
„Iniciativa Veřejnoprávně se vůči snaze protlačit zestátnění ČT a ČRo rozhodně vymezuje,“ píše se v prohlášení, které zástupci iniciativy přečetli. „Pracovníky České televize a Českého rozhlasu tímto vláda nutí k důrazné celodenní stávce. Bude v úterý 3. listopadu,“ dodali. Pod iniciativu Veřejnoprávně se pode jejího webu dosud podepsalo téměř 3200 ze zhruba 4250 zaměstnanců ČT a ČRo.
„Žádáme všechny, kterým není osud ČT a ČRo lhostejný, aby svůj postoj dali veřejně a hlasitě najevo,“ vyzvala iniciativa. „My, pracovníci obou institucí, jsme připraveni obě veřejnoprávní média bránit. Pro vás. Ne pro politiky,“ uzavřela své prohlášení. Výstražnou stávku proti plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky uspořádali pracovníci ČT a ČRo už 22. června.
Vedení ČT chce debatu a varuje před likvidačním dopadem
Součástí projednávání návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu by měla být plnohodnotná diskuse, uvedlo zároveň vedení ČT.
Vedení instituce včetně generálního ředitele Hynka Chudárka je současně přesvědčeno, že návrh je do velké míry pro ČT likvidační. Pokud by se podle něj ale systém financování opravdu změnil, „musí legislativa obsahovat pojistky, které zaručí nezávislost televize“.
„Vedení České televize v čele s Hynkem Chudárkem proto hodlá zdůrazňovat hranice, které nejdou překročit, aby Česká televize mohla i nadále poskytovat plnohodnotně svoji veřejnou službu,“ píše se ve vyjádření ČT. Chudárek k tomu doplnil, že dobrou oporou pro nezávislost ČT je „finanční nezávislost na státu“.
„Jestliže ale tento pohled v Parlamentu nemá většinovou podporu, jsme připraveni předkládat návrhy a úpravy zákona, jejichž cílem bude stabilní, adekvátní a předvídatelné financování. Tedy taková forma financování, která nebude podléhat politickým změnám a tlakům a bude nadále garantovat nezávislost České televize coby média veřejné služby,“ doplnil Chudárek.
Odborové organizace ČT a ČRo v pátečním prohlášení kritizovaly, že neproběhla odborná debata o postavení veřejnoprávních médií a ředitelům obou institucí bylo pouze oznámeno, s jakými prostředky musí vystačit. Pod podobným tlakem jsou podle předsedy OS Media Jana Křemena i další kulturní instituce. Vyzval proto občany, aby se nebáli vyslovit spolu s odbory svůj nesouhlas.
Koalice prosadila přednostní projednání
Přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku v pátek ve sněmovně prosadila koalice ANO, SPD a Motoristů. Dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání.
Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a o ohrožení jejich nezávislosti. Nesouhlas s přednostním projednáváním rušení poplatků vyjádřil Syndikát novinářů, podle něhož je „projednávání takto závažného celospolečenského tématu zrychleným a silovým způsobem v přímém rozporu s demokratickými zásadami otevřené a věcné diskuse“.
V sobotu by se mohl odehrát protest spolku Milion chvilek, který letos shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu svolával také v květnu.
Návrh vládní novely přiznává oběma médiím zhruba o patnáct procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí by se měly proti letošku snížit celkem o 1,4 miliardy korun. Dohromady by měly mít 7,8 miliardy. ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun.