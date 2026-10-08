„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

Krymský most, který spojuje okupovaný Krym s Ruskem, se po třech ukrajinských útocích stal vysoce zabezpečeným objektem. Rusko omezilo přístup pro určité typy vozidel, zpřísnilo inspekce a nasadilo vícestupňový obranný systém na ochranu přechodu.
Suspilne Crimea mluvilo s vojenským expertem a bývalým kapitánem 1. třídy ukrajinského námořnictva Andrijem Ryženkem o tom, jak se situace kolem Krymského mostu změnila, o jeho významu pro ruskou vojenskou logistiku a proč Rusko posiluje bezpečnost na tomto místě.
Rusko začalo zavádět přísnější bezpečnostní kontroly na Krymském mostě po prvním útoku, ke kterému došlo 8. října 2022. Výbuch poškodil čtyři úseky silničního mostu a část železničního mostu.
Bývalý šéf Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) Vasyl Maljuk později uvedl, že příprava operace trvala více než šest měsíců. K útoku byl použit kamion s výbušninami.
„Byla použita domácí výbušná zařízení a speciální směs na bázi hexogenu. Celkové množství bylo téměř 15 tun, což odpovídá téměř 21 tunám TNB,“ uvedl Maljuk.
Vojenský expert Ryženko poznamenává, že Krymský most má pro Rusko nejen strategický, ale také symbolický význam. „Tento most má strategický význam pro Rusko. Je to Putinův osobní projekt. Snil o něm dlouho předtím, než začala okupace Krymu. Nápad pravděpodobně vznikl po neúspěšném pokusu postavit hráz u ostrova Tuzla v roce 2003,“ řekl Ryženko.
Podle něj byla dříve zvažována možnost výstavby tunelu. „Zpočátku byly plány na výstavbu tunelu a některé vybavení bylo dokonce za tímto účelem přivezeno. Nicméně se rozhodli postavit most, částečně aby výrazně omezili přístup lodní dopravy do ukrajinských přístavů Berďansk a Mariupol. Proto byl most postaven relativně rychle,“ vysvětlil expert.
Po prvním útoku trvala obnova železničního úseku asi jeden a půl roku, zatímco silniční úsek byl obnoven za přibližně šest měsíců.
„Toto je velmi pevná konstrukce ze železobetonu. Výbuch zahrnoval několik tun výbušnin. Víme, že čtyři úseky silničního mostu byly zničeny a železniční úsek byl poškozen. V době výbuchu přejížděl přes most vlak s palivem. Ten také explodoval a vzniklý požár poškodil železniční úsek,“ přiblížil Ryženko.
Po obnově Rusko zvýšilo kontrolu nad dopravou na mostě. „Vynaložili významné úsilí na řešení bezpečnostních nedostatků. Omezují nákladní dopravu po železnici, zatímco osobní vlaky pokračují v provozu, a železnice sama zůstává funkční. Co se týče silničního mostu, po jeho opravě asi šest měsíců později také významně zpřísnili bezpečnostní opatření a začali důkladněji kontrolovat vozidla,“ poznamenal expert.
Další údery
Po prvním útoku začaly ukrajinské zpravodajské služby připravovat další úder. V červenci 2023 použily námořní drony Sea Baby pro tuto operaci. Ukrajinské zpravodajské služby vyvinuly tyto dálkově ovládané výbušné čluny speciálně k útoku na most. Drony byly navrženy tak, aby zasáhly most a mohly být ovládány na dálku.
Po druhém úderu Rusko opět zesílilo ochranu. Na přístupech k mostu se objevily další bariéry a protiopatření proti ukrajinským dronům.
V červnu 2025 provedla Bezpečnostní služba Ukrajiny třetí speciální operaci proti Krymskému mostu. Tentokrát byl útok zaměřen přímo na podvodní část struktury. Podle SBU bylo při operaci použito 1100 kilogramů výbušnin, které byly dříve dodány pod vodou a aktivovány poblíž podpěr mostu.
Po explozích Moskva pokračovala ve zvyšování ochrany místa. Zejména bylo nasazeno vícestupňové ochranné zařízení proti podvodním a povrchovým dronům ve vodě.
Most je chráněn ze vzduchu systémy protivzdušné obrany a elektronického boje. Současně podle Ryženka Rusko také omezuje užívání mostu pro nákladní dopravu.
„Pokud víme, dokonce zavedli váhová omezení pro kamiony, které přejíždějí most. Automaticky brání vjezdu vozidla s nákladem nad určitou váhu, protože i tuna výbušnin může při výbuchu způsobit vážné škody,“ řekl.
Posílení hlídek
V předvečer 8. října — výročí prvního útoku na Krymský most — Rusko podle Ryženka zintenzivnilo průzkum v Černém moři.
„Je známo, že celá černomořská flotila dostala rozkaz posílit hlídky a sledování. To znamená, že se na něco připravují,“ poznamenal expert.
Toto léto zasáhly obranné síly Ukrajiny ruské objekty na okupovaném Krymu, zejména energetickou a vojenskou infrastrukturu.
Velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert „Maďar“ Brovdi uvedl, že operace „Krymské vypnutí“ nezahrnovala plány na přímý útok na Krymský most. Nicméně ukrajinské drony cíleně létaly poblíž mostu jako ukázka síly.
„Když jste spali, testovali jsme alternativní vytápění a osvětlení na Krymském mostě. Bylo to spektakulární. Ale byla to jen výcviková akce. Nechme je, ať si na to postupně zvyknou. Krymského mostu se nedotýkáme. Ať ho Rusové přejdou a jdou žít na Ural,“ řekl Brovdi.
Postavení Ukrajiny ohledně Krymského mostu se může změnit po nedávných ruských úderech na mosty v Kyjevě, protože Rusko usiluje o eskalaci, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Teď útočí na mosty. Opravdu si myslí, že neodpovíme?“ řekl.
Podle Ryženka by potenciální škoda na Krymském mostě měla nejen vojenský, ale také reputační význam pro Rusko. Jeho zničení nebo prodloužená neschopnost by proto mohla mít pro Rusko mnohem širší důsledky než jen zkomplikování logistiky.
Článek napsala Anna Janková (Suspilne), poprvé byl publikován 8. října 2026 ve 12:30 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.