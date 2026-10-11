Rusko zesiluje snahy zabíjet šéfy evropského obranného průmyslu, píší FT


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Západní zpravodajské služby varovaly šéfy evropských zbrojních firem, že Rusko zesiluje snahy o jejich zabití, píše deník Financial Times (FT). Firmy proto zpřísňují ochranu svých nejvyšších představitelů. Kreml podle deníku i kvůli patové situaci na bojišti na Ukrajině nařídil rozšíření sabotáží a „hybridních“ operací v Evropě, aby se mu v příštích měsících podařilo zásadně oslabit podporu Kyjeva.

„Atentáty na evropské civilní cíle – dříve dokonce i ruskými zpravodajskými službami považované za tabu – jsou stále důležitější součástí těchto plánů,“ uvádí list.

Financial Times mluvil s představiteli pěti evropských zpravodajských služeb, kteří varovali, že šéfové zbrojních firem i vysoce postavení zaměstnanci se stávají terčem Kremlu. Podle těchto zdrojů jsou v hledáčku také vedoucí pracovníci menších společností, zejména těch, které se podílejí na výrobě dronů nebo jejich součástek.

„Úroveň nebezpečí v Evropě stoupla. Vůči majetku, ale také lidem,“ řekl deníku vysoce postavený evropský zpravodajský činitel.

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Útok ruským dronem (ilustrační foto)

Před rizikem v pondělí německé zákonodárce varoval šéf civilní kontrarozvědky Sinan Selen. „Rusko se cíleně zabývá plánováním násilných činů proti jednotlivcům, a to prostřednictvím státních nebo státem řízených aktérů,“ prohlásil.

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), jak se německá kontrarozvědka oficiálně jmenuje, proto výrazně zintenzivnil kontakt se zaměstnanci a vedením německých zbrojních firem, sdělil FT jeden z jeho představitelů. Součástí doporučení je podle něj i využívání soukromých ochranek.

Čelní představitelé některých firem deníku sdělili, že za poslední půlrok na výslovné doporučení státních bezpečnostních složek posílili svou osobní ochranu. Jiní uvedli, že podobná opatření využívají pouze při cestách.

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Alexander Dobrindt

Odhalený atentát na šéfa Rheinmetallu

V některých případech se už dokonce podařilo odhalit a zmařit konkrétní plány, jako třeba v roce 2024, kdy šlo o Armina Pappergera, šéfa velké německé zbrojařské firmy Rheinmetall. V jiných případech byla zaznamenána podezřelá aktivita, včetně sledování životních návyků jednotlivců doma i na pracovišti.

Bezpečnostní představitelé zdůraznili, že důležitou součástí ruského přístupu je to, že k pokusům o atentát nakonec ani nemusí dojít, aby kampaň dosáhla zamýšleného účinku.

„Hlavní cíl z ruského pohledu zůstává psychologický,“ uvedl jeden z představitelů zpravodajských služeb. „Už samotným vyvoláním pocitu, že se někdo může stát terčem, dosahují svého cíle. Chtějí, aby si lidé dvakrát rozmysleli, než začnou obchodovat s Ukrajinou.“

USA a Německo odhalily ruský plán na vraždu šéfa německé zbrojovky, uvedla CNN
Armin Papperger

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