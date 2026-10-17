V Chersonu zemřel řidič záchranky a byla zraněna rodina s nemluvnětem

V Chersonu ruský útok zabil čtyřiašedesátiletého řidiče záchranné služby, uvedl ráno náčelník městské vojenské správy Jaroslav Šaňko. Dále informoval o zranění rodiny s malým dítětem. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 332 drony a neupřesněným počtem střel, protivzdušná obrana zneškodnila 289 bezpilotních letounů a čtyři střely s plochou dráhou letu, uvedlo ukrajinské letectvo. Na 22 blíže neupřesněných lokacích eviduje zásahy. Ruské ministerstvo obrany píše o sestřelení 610 ukrajinských dronů.
„V Chersonu byla dnes ráno při leteckém úderu zraněna rodina s nemluvnětem. V době útoku se ve svém bytě nacházeli tři lidé: osmadvacetiletá žena, sedmatřicetiletý muž a měsíční dítě. Všichni tři utrpěli zranění,“ napsal ve zprávě na telegramu Šaňko. O úmrtí záchranáře informoval v dalším příspěvku.
O zraněných po ruských útocích informují také úřady dalších ukrajinských měst. Například v Záporoží podle šéfa oblastní správy Ivana Fedorova ruský útok zranil pět lidí včetně jedenáctileté dívky. V Charkově stoupl počet zraněných po ruském raketovém útoku v pátek večer na patnáct, jsou mezi nimi i tři děti, píše server Ukrajinska Pravda.
Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci zachytila a zničila 610 ukrajinských dronů nad patnácti ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Černým mořem. O případných škodách, zraněných nebo obětech se nezmiňuje. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin na telegramu během psal o sestřelení desítek dronů, které podle něj mířily na ruskou metropoli. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté, dle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.