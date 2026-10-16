Česko čeká druhé kolo senátních voleb


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Česko čeká v pátek a sobotu druhé kolo senátních voleb, kdy budou rozhodovat o svých zástupcích voliči ve 22 senátních obvodech. Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si sněmovní opozice udrží většinu, neboť v prvním kole získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v celkově jednaosmdesátičlenném Senátu.

Volit se bude podobně jako před týdnem v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Hlasovací lístky lidé dostanou až ve volebních místnostech, do nichž si stejně jako před týdnem musejí vzít průkaz totožnosti.

Hlasovat může dva a čtvrt milionu voličů, kteří si letos nezvolili senátora v prvním kole. V něm hlasovalo 43,31 procenta voličů, ve druhém kole bývá účast podstatně nižší, méně než poloviční. V roce 2020 v obvodech, kde se bude volit i letos, dosáhla 16,74 procenta.

Výsledky voleb by tak mohly být známy už během sobotního odpoledne. Po pondělním projednání Státní volební komisí by měly být pravděpodobně opět v úterý vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Od 21. do 30. října by pak mohly být napadeny u Nejvyššího správního soudu.

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    V Česku se dnes a v sobotu uskuteční druhé kolo senátních voleb, v němž voliči rozhodnou o obsazení 22 křesel v horní komoře parlamentu. Ve zbývajících pěti obvodech už se hlasovat nebude, protože tam voliči zvolili své senátory v prvním kole minulý víkend.

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První volební kolo, které se konalo koncem minulého týdne souběžně s obecními volbami, dopadlo nejlépe pro kandidáty STAN a SLK. Prosadilo se jich všech čtrnáct nominovaných, přičemž dva – Jan Sobotka na Trutnovsku a Zbyněk Linhart na Děčínsku – získali mandát v úvodním kole.

Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále třináct a ze čtrnácti adeptů ODS devět. Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich na Vyškovsku a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich na Rychnovsku a další z jeho kolegů postoupil do finále.

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Budova Senátu České republiky

Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko) na Strakonicku.

Piráti a SEN 21 mají po jednom postupujícím kandidátovi, stejně jako dalších pět převážně regionálních uskupení.

1. kolo voleb do Senátu
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Zdroj: ČSÚ, ČT24

Křeslo v letošních senátních volbách obhajovalo 23 z 27 senátorů, jejichž dosavadní mandát skončil v sobotu. V prvním kole se jeho obnovení podařilo čtyřem členům horní parlamentní komory a do finále postoupilo dalších patnáct. Naděje čtyř bývalých senátorů na setrvání v horní komoře se rozplynuly v prvním kole.

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