V pátek a sobotu bude v Česku ještě zřejmě slabě sněžit, ale v neděli se vyjasní a srážky ustanou. O víkendu může také nadále i přes den mrznout. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Na pátek a noc na pátek ústav vydal pro většinu území Česka výstrahu před silným sněžením, kdy hlavně na jihovýchodě země může napadnout až 20 centimetrů sněhu.
Podle týdenní předpovědi bude po očekávaném silném sněžení mírně sněžit i v pátek přes den a v sobotu. V pátek už ale ČHMÚ očekává na severovýchodě Česka maximálně šest centimetrů nového sněhu a jinde nejvýše dva centimetry. V sobotu už by mohl připadnout maximálně jeden centimetr.
Neděle už bude převážně slunečná
Obloha bude v pátek a sobotu ještě zatažená. V sobotu se ale může postupně - kromě jihu země - začít vyjasňovat. Večer se pak mohou objevit mrznoucí mlhy. Ty se budou potom vyskytovat ojediněle i v neděli, která už bude však převážně slunečná. Jasno až polojasno potom bude podle meteorologů také na začátku příštího týdne.
Teploty mohou být v příštích dnech stále i přes den mrazivé. Na pátek ČHMÚ předpovídá nejvyšší denní teploty mezi minus třemi stupni Celsia až jedním stupněm nad nulou. V sobotu budou maxima mezi minus třemi až plus dvěma stupni a v neděli mezi minus dvěma až plus třemi. V noci na sobotu může být až minus osm stupňů a v noci na neděli až minus deset.
Stav na silnicích
Liberecký kraj se v pátek probudil do mrazivého rána, teploty klesají k minus osmi stupňům Celsia, na rašeliništi u Jizerky v Jizerských horách klesly v noci teploty pod minus 13 stupňů. Hlavní tahy jsou většinou holé a vymrzlé nebo vlhké po chemickém ošetření, mohou ale namrzat, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Pozor by si měli dát motoristé na silnicích nižších tříd a v horách, kde je na vozovkách uježděná vrstva sněhu a mohou klouzat. Žádné problémy zatím podle policie hlášené nejsou.
Středočeské silnice byly v pátek ráno vymrzlé, sjízdné s opatrností. Technika silničářů zatím v regionu nemusela vyjet, informoval ČTK za středočeské silničáře Josef Holek. „Silnice jsou holé, suché, vymrzlé, sjízdné s opatrností. Bez mimořádných událostí,“ uvedl Holek.
Vlhké a mokré silnice nižších tříd na Vsetínsku mohou v pátek dopoledne v lesních úsecích namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako vozovky na Uherskohradišťsku, na nichž v některých úsecích může ležet sníh. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou většinou holé, suché a sjízdné bez výraznějších komplikací. Vyplývá to z informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.