Izraelský parlament ve středu v prvním čtení podpořil návrh zákona na zřízení nezávislé vyšetřovací komise k objasnění bezpečnostních selhání před útokem palestinského teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023. Premiér Benjamin Netanjahu vznik komise dále odmítá a prosazuje vyšetřování pod kontrolou vlády. Návrh podpořilo 65 poslanců, proti jich bylo 50, informovala agentura Reuters.
Zákon musí parlament schválit ještě ve třech dalších čteních. Jeho prosazení by splnilo jeden z předvolebních slibů opozičních politiků.
Šéf opozice Gadi Eisenkot a další premiérovi kritici požadují nezávislé vyšetřování, které by objasnilo okolnosti největšího selhání izraelských bezpečnostních orgánů za několik desetiletí. Netanjahu naopak navrhuje vytvořit komisi, jejíž členy by vybírali poslanci a jejíž mandát by určoval kabinet. Opozice to považuje za snahu zakrýt odpovědnost za pochybení.
„Pro pozůstalé, pro přeživší zajetí a pro ty, kteří se nám nevrátili živí, odhalíme pravdu a podnikneme všechny kroky, abychom zabránili další katastrofě,“ napsal Eisenkot na sociálních sítích.
Návrh na omezení funkčního období premiérů
Parlament aktuálně podpořil také návrh na omezení funkčního období premiérů a zákaz jejich setrvání ve funkci v době, kdy čelí trestnímu stíhání. Opatření míří podle všeho na Netanjahua, který je nejdéle sloužícím izraelským premiérem a čelí obviněním z korupce, která odmítá.
Netanjahuova koalice krajně pravicových a ultraortodoxních stran ztratila po volbách 27. října parlamentní většinu a ve 120členném Knesetu disponuje 53 mandáty. Opoziční blok vedený Eisenkotem získal 48 křesel, arabské strany mají rekordních 19 mandátů. Eisenkot má na sestavení vlády čas do 6. prosince, případně může získat další dva týdny. Pokud neuspěje, šanci dostane pravděpodobně Netanjahu. V případě, že kabinet sestavit nedokáže nikdo, budou se konat nové volby.
Útok Hamásu na jihu Izraele ze 7. října 2023 si vyžádal 1200 obětí a palestinské ozbrojené skupiny při něm unesly více než 250 lidí. Izraelská vojenská operace v Pásmu Gazy, která následovala, si podle údajů palestinských úřadů vyžádala přes 74 tisíc mrtvých a vysídlila téměř celé tamní obyvatelstvo čítající dva miliony lidí.