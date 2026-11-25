Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal chyby v návrzích na změny podpor v nezaměstnanosti a zákonu o platformové práci. S ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou (ANO) to probral v pondělí, řekl serveru deník.cz. Shrnul, že zůstane zachována výše podpory pro starší 52 let. Koalice se dohodla i na změně zákona o platformové práci. O současné podobě navrhovaných změn právě nyní informuje novináře ministr Juchelka.
Premiér odmítl, že by kvůli chybám ministerstva v přípravě legislativy psal Juchelkovi vytýkací dopis, jak to už dříve udělal například u ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama (za ANO), ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) či školství Roberta Plagy (za ANO).
Podpora u lidí starších 52 let se měnit nebude
„Necháme podporu lidem starším než 52 let, u mladších bude mírná úprava,“ uvedl Babiš k úpravě podpor v nezaměstnanosti. Návrh zákon o platformové práci pak podle něj nebyl dobrý. „Ministři musí hlídat, co vyprodukuje jejich aparát,“ uvedl ke změně, kterou kritizovala opozice a odbory. Podle premiéra je už připravený pozměňovací návrh. Vláda podle něj bojuje proti švarcsystému, nikoli ho podporuje.
„Musíme plnit program, některé návrhy musíme korigovat, má to vývoj,“ uvedl Babiš obecně k legislativní činnosti vlády. Se snížením podpory v nezaměstnanosti nesouhlasilo koaliční hnutí SPD. Vláda podle Babiše usilovně pracuje a své výsledky bude prezentovat den před ročním výročím vzniku kabinetu, tedy 14. prosince.
Opozice a odbory tvrdí, že vládní návrh zákona o platformové práci sníží ochranu na pracovním trhu a povede k jeho destrukci. Předlohu kritizuje také Českomoravská konfederace odborových svazů.
Švarcsystém zůstane nelegální, uvedl Juchelka
Juchelka dříve tyto obavy odmítal. Zákon v reakci na evropskou směrnici zavádí pravidla pro zaměstnávání lidí, kteří vykonávají práci prostřednictvím aplikací a webových stránek. Týká se to třeba kurýrů rozvážejících zásilky nebo jídlo i části řidičů taxi pracujících pro platformy. V úterý Juchelka novinářům řekl, že švarcsystém vláda rozhodně nelegalizuje. „Byl a zůstane nelegální,“ uvedl. Avizoval také dohodu s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) na pozměňovacím návrhu, který vláda do novely zákoníku vloží ve čtvrtek. Blíže ho nespecifikoval.
Pozměňovací návrh ke změně výše podpory v nezaměstnanosti zařadilo ANO do sněmovního systému v pondělí večer. Podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících se podle něj má snížit stejně jako u vládního návrhu z 80 procent výdělku či vyměřovacího základu na 65 procent. V dalších dvou měsících by se pobíralo stejně jako teď 50 procent výdělku, poté podle pozměňovacího návrhu 40 procent. Vláda navrhovala 45 procent. Podpora by mohla činit podle poslanecké úpravy nejvýš 60 procent průměrné mzdy a při rekvalifikaci 80 procent.
Změna v podpoře by měla vynést čtyři miliardy korun
Lidem nad 52 let mají doby s nejvyšší a prostřední částkou podpory 80 procent a 50 procent zůstat podle návrhu poslanců ANO tříměsíční. Při rekvalifikaci se má dál vyplácet 80 procent výdělku místo navrhovaného snížení na 60 procent. Ti, jimž se do potřebné odpracované doby a odvodů k získání podpory počítá rodičovská či péče o blízké, by měli mít v první fázi 45 procent průměrné mzdy v národním hospodářství a ve druhé fázi 30 procent.
Vláda si od snížení podpor slibovala pětimiliardovou úsporu ročně. V případě schválení koaliční úpravy by byla podle zdůvodnění o miliardu korun nižší.