Europoslanci budou ve středu hlasovat o rezoluci ohledně změny financování České televize a Českého rozhlasu, kterou prosazuje vláda Andreje Babiše (ANO). V návrhu usnesení europoslanci vyzývají vládu, aby zajistila dostatečné a předvídatelné financování obou médií a zajistila transparentní legislativní projednání změny. Návrh také kritizuje Babišův střet zájmů.
„Europoslanci upozorňují, že plánovaná změna financování veřejnoprávních médií by na ně ještě zvýšila politický tlak. Taky upozorňují, že pokud by ke změně došlo, média by přišla o zhruba patnáct procent příjmů, což by byl problém,“ přiblížila zpravodajka ČT Barbora Maxová.
Rezoluce kritizuje i legislativní proces, jakým byl v prvním čtení v České republice návrh přijat – ve 4:36 ráno. „Europoslanci to označují za bezprecedentní,“ podotkla Maxová.
Návrh nezávazného usnesení předložený členy pěti z osmi klubů v Evropském parlamentu vyzývá Evropskou komisi, aby prověřila, zda jsou změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku v souladu s unijním právem, a to v první řadě s Evropským aktem o svobodě médií (EMFA).
Rezoluce neuvádí, jak by měla být média financována. Požaduje však, aby měla i po změně „přiměřené, udržitelné a předvídatelné prostředky“ pro plnění svých úkolů.
Návrh zároveň vyzývá českého premiéra, aby vyřešil svůj konflikt zájmů v souladu s unijním právem. Babiš tvrdí, že tak již udělal, Evropská komise má o tom ale pochybnosti.
Nejednotné frakce
Návrh rezoluce podepsali europoslanci z frakcí Evropské lidové strany, socialistů a demokratů, Obnovy Evropy, Zelených a Levice. To však automaticky neznamená, že všichni členové těchto frakcí, které mají v parlamentu většinu, text podpoří.
Mezi navrhovateli nejsou členové frakcí Patrioti pro Evropu, kde zasedají například europoslanci za ANO, Evropa suverénních národů či Evropští konzervativci a reformisté. Členy této poslední frakce jsou europoslanci za ODS. Ti avizovali podporu rezoluci, současně dali najevo, že jejich frakce nemá ohledně textu jednotný postoj.
- Svět
- Domácí
- Evropský parlament
- Evropská lidová strana
- Obnova Evropy
- Zelení
- Levice
- Patrioti pro Evropu
- Evropa suverénních národů
- Evropští konzervativci a reformisté
- ANO
- ODS
- Andrej Babiš
- Česká televize
- ČT
- Český rozhlas
- ČRo
- Financování médií
- Veřejnoprávní média
- Evropský akt o svobodě médií
- Socialisté a demokraté
- Rezoluce
- Návrh
- Europoslanci
- Střet zájmů
- Unijní právo
- Střet zájmu
- Poplatky
- Hlavní události
- Výběr redakce
- Barbora Maxová