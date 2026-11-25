Při ruském útoku zahynul ve městě Bila Cerkva jižně od Kyjeva jeden muž, oznámil náčelník oblastní vojenské správy Tymur Tkačenko s tím, že byla poškozena i budova sloužící komerčním účelům. V ruské Samarské oblasti byl podle tamního gubernátora Vjačeslava Fedoriščeva při dronovém úderu zabit jeden člověk, přičemž útok způsobil výpadek elektrického proudu, píše agentura Reuters s odvoláním na ruská média.
Podle serveru The Kyiv Independent ukrajinské ozbrojené síly v noci zaútočily v Samarské oblasti na Kujbyševskou a Syzraňskou rafinerii, kde v důsledku úderů vypukly velké požáry.
Rusko Ukrajinu celoplošně vojensky napadlo v únoru 2022 na rozkaz svého vládce Vladimira Putina a rozpoutalo tak největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války.