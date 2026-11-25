Sněmovnu ve středu čeká druhé čtení státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci budou moci přednášet návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ještě před tím bude dolní komora schvalovat předlohu o vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.
Přesuny peněz v návrhu rozpočtu požaduje především opozice, jejíž poslanci už podali několik desítek návrhů. Koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla na přesunu dvou miliard korun ve prospěch zemědělství na úkor ministerstva životního prostředí. Další převody se mají týkat sportu či kultury. Opoziční návrhy vláda při závěrečném schvalování nepodpoří.
Základní ukazatele rozpočtu, zejména tedy výši příjmů, výdajů a schodku 386 miliard korun už poslanci měnit nemohou. Při druhém čtení letošního rozpočtu navrhli poslanci přesuny za zhruba 200 miliard korun.
Novela o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá, že velké firmy s akciemi na burze by měly mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platilo by to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Předloha vychází z evropské směrnice.