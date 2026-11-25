Dolní komora ve třetím čtení schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, kterou předřadila před naplánované body. Předloha mimo jiné razantně zvýší poplatky za odběr podzemní vody a odebere krajům podíl na takto vybraných financích. Sněmovna poté schválila i předlohu o vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých firem.
Koalice pozměňovacím návrhem k novele zákona o rostlinolékařské péči zvýší poplatky za odběr podzemní vody na sedm korun za metr krychlový. V současnosti činí dvě koruny pro zásobování pitnou vodou a tři koruny pro ostatní užití. Příjmy z poplatku půjdou podle nové úpravy výhradně státu, nyní se o ně dělí s kraji.
Sněmovna později odhlasovala hlasy koalice i opozice předlohu o vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých firem. Novela o podnikání na kapitálovém trhu stanoví, že velké firmy s akciemi na burze by měly mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platilo by to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Předloha vychází z evropské směrnice.