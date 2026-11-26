Počet havárií v pražské vodovodní síti roste už pátým rokem. Například ke konci října jich už bylo přes čtyři tisíce, tedy o 150 víc než ve stejném období loni. Vše ovlivňuje i nástup mrazů po dlouhém letním suchu. Právě počasí má na množství havárií největší vliv. Potrubí trpí pohybem podloží právě při velkém suchu nebo při déletrvajících mrazech. Letošní růst havárií tak hodně ovlivnilo velmi teplé počasí v průběhu letních prázdnin. Stáří trubek tolik důležité není – paradoxně větší potíže dělají ty ze 60. a 70. let minulého století než ty z 19. století. Československo totiž muselo za socialismu v rámci RVHP (Rady vzájemné hospodářské pomoci) povinně odebírat polskou litinu, která nebyla kvalitní, uvedl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací. Jen letos Praha do údržby a obnovy vodovodní sítě investuje přes 4,25 miliardy korun.
VideoLetošní počasí „drtí“ pražskou vodovodní síť. Počet havárií stále roste
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