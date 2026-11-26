Nábytkové banky v Česku pomáhají lidem v obtížné životní situaci a zároveň předcházejí vzniku odpadu. Za čtyři roky našlo jejich prostřednictvím nového majitele 1,3 milionu různých předmětů. Poptávka přitom roste. Nábytkové banky ve středu uspořádaly Den otevřených skladů, aby zájemce informovaly o tom, jak fungují a komu pomáhají.
Do skladu nábytkové banky v Brně-Husovicích přivezla trojice mužů nábytek, který léta sloužil v bytě třiadevadesátileté seniorce. Doplní tak například sportovní trenažér nebo polohovatelné křeslo. Ve skladu je nyní nejvíc skříní, stolů a postelí. Právě takový nábytek lidé v obtížné životní situaci potřebují nejčastěji.
Do banky mohou lidé darovat nejen nábytek, ale i další vybavení domácnosti včetně elektrospotřebičů. „Rozhodující je jejich stav, protože tomu nábytku máme dávat druhý život a ti sociálně potřební, ke kterým se to má dostat, určitě nechtějí nějaký starý, rozbitý nábytek. Měl by mít aspoň nějakou přiměřenou kvalitu, aby se dal dále používat,“ řekl předseda Nábytkové banky pro Brno a Jihomoravský kraj Marek Juha.
Drobné spotřebiče dokážou v nábytkové bance i opravit a zajistit jejich revizi. „Těžce se rozhoduje o čalouněných věcech. Nevíme, v jakém prostředí byly, mohly by být zdravotně závadné,“ poznamenal Juha.
Pokud chce dárce nábytkové bance něco nabídnout, vyplní formulář na jejím webu. „Následně se vám ozve naše koordinátorka, požádá vás o upřesnění, případně fotografie, a na základě těchto fotografií rozhodneme, jestli je to nábytek vhodný pro nábytkovou banku, nebo není,“ popsal Juha.
Vysvětlil, že nábytková banka sama nerozhoduje o tom, komu věci daruje. Rozhodující slovo mají sociální pracovníci měst či krajů nebo jimi schválené neziskové organizace.
Nábytkové banky mají čekací listiny
V minulém roce se prostřednictvím čtyř krajských nábytkových bank (v Praze funguje jako městská služba) dostala pomoc k více než čtyřem tisícům lidí – seniorům, samoživitelům nebo těm, kteří se ocitli v bytové nouzi. Přes dvě stě tun nábytku i spotřebičů tak zároveň našlo další využití.
„Nábytkové banky ve všech krajích, kde fungují, mají čekací listy na materiální pomoc, protože životní úroveň rodin klesá,“ řekla předsedkyně České federace nábytkových bank a reuse Dana Kalistová.
Podle Indexu prosperity zažívá v Česku sociální nebo materiální deprivaci, která se projevuje například neschopností nahradit rozbitý nábytek, více než dvě a půl procenta domácností.
Dát druhou šanci nábytku se snaží také v sedmi sběrných střediscích městské svozové společnosti SAKO Brno. Oproti minulým letům tam systém sběru zjednodušili. „Přijdete s nábytkem, který je stále ještě funkční, ale pro vás už nepotřebný, a někdo další, komu se líbí, si ho zadarmo odveze domů,“ řekl mluvčí SAKO Brno Michal Kačírek.
Tento program ale v Brně stagnuje. Změnit by to mohl takzvaný cirkulární dům, o jehož stavbě nyní město uvažuje. Věci k opětovnému použití by zájemci našli na jednom místě, v Olomoucké ulici.
Hradec Králové postaví bazar nábytku
Rozšířit projekt reuse o bazar s použitým nábytkem, který by jinak skončil jako odpad, se chystá radnice v Hradci Králové. Pro skladování a nabízení nábytku město na jaře příštího roku postaví ve sběrném dvoře Temešvár na západním okraji města montovanou halu za 600 tisíc korun. Následně nábytková banka zahájí provoz.
V Hradci Králové nyní fungují tři reuse bazary s použitými věcmi, elektrospotřebiči a textilem. První bazar město otevřelo v roce 2023 v Kotěrově ulici, druhý v roce 2024 v nedaleké Divišově ulici a třetí loni na podzim na Gočárově třídě. Kromě toho jsou ve čtyřech sběrných dvorech takzvané reuse pointy. Nepotřebné, ale stále funkční věci, které lidé nosí do sběrných dvorů nebo přímo do bazarů, mohou další zájemci získat za zlomek původní ceny. Systém provozuje odpadová společnost Hradecké služby, která je společným podnikem města a firmy Marius Pedersen.
Hala pro nábytek ve sběrném dvoře Temešvár má mít plochu asi 220 metrů čtverečních. Záměr podle radnice vychází z poptávky obyvatel a snahy snížit množství odpadu. „Provoz nábytkové banky zajistí Hradecké služby v rámci provozu současného sběrného dvora bez nových zaměstnanců a požadavku na navýšení provozních nákladů,“ uvedl náměstek primátorky pro rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09).
Systém reuse provozují Hradecké služby od léta 2020. Dosavadní výtěžek z prodeje věcí dosáhl 4,3 milionu korun. Město peníze poskytovalo Technickým službám Hradec Králové na péči o městskou zeleň a Městským lesům Hradec Králové na výsadbu lesa. Od ledna 2027 budou peníze směřovat na projekty takzvaného participativního rozpočtu, tedy na záměry, které navrhují a vybírají sami obyvatelé města.
Díky reuse centrům, mezi něž patří dobročinné obchody s různým zbožím či nábytkové banky, se za roky 2022 až 2025 téměř 2600 tun různých předmětů a materiálu nestalo odpadem. Přibližně 1,3 milionu předmětů našlo nového majitele.
Podle Jitky Hofmanové z Reuse federace je však tento sektor v Česku stále na počátku svého rozvoje. Jeho výsledky by mohly být výrazně lepší, pokud by si stát stanovil cíle a začal jej systematicky řídit a podporovat. Podpora cirkulární ekonomiky se podle ní státu v konečném důsledku vyplácí. I proto v západní Evropě reuse centra fungují už desítky let.