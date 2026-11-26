Stovky lidí napříč Českem mají předplacený vlastní pohřeb, vyplývá z výpovědí pohřebních služeb, které oslovila ČT. Nejčastější motivací je jistota, že se poslední rozloučení uskuteční podle jejich představ. Lidé také chtějí ušetřit blízkým organizační starosti nebo se prostřednictvím plánování pohřbu lépe vyrovnat s vlastní smrtelností. Za pohřeb předem zaplatí 35 až 55 tisíc korun.
„Naposledy jsme s umírající šestiletou holčičkou a jejími rodiči domlouvali pohřeb na dětském hřišti pro kamarády ze školky a školy,“ popsal Oleg Vojtíšek ze společnosti Pohřební průvodce jednu ze situací, kdy se pohřeb domlouvá ještě během života jeho klientů.
Předplatit si vlastní pohřeb se v Česku rozhodnou desítky lidí ročně. „Od roku 2021 jsme dodnes sjednali celkem 101 předplacených pohřbů,“ řekl ředitel pražské pohřební služby Pegas Jiří Haman.
Podle jednatele pohřebního ústavu ELPIS Davida Borovičky si zájemci za letošní rok sjednali více pohřbů než v roce 2025. „V posledních letech zaznamenáváme jednoznačně rostoucí zájem,“ dodal.
Pohřeb podle představ
Nejčastěji si u pohřebních služeb předplácí pohřeb lidé, kteří mají rodinu a blízké. Chtějí jim tak ušetřit organizační starosti, které by v budoucnu po jejich smrti zažívali. Pro většinu klientů je navíc jistota, že se pohřeb uskuteční podle jejich představ, zásadní. „Setkáváme se také s obavou, zda rodina v budoucnu skutečně využije vyčleněné prostředky na pohřeb podle přání klienta,“ upozornil Haman na další důvod.
Cena předplaceného pohřbu se pohybuje podle oslovených pohřebních služeb mezi 35 a 55 tisíci korunami. Zaplacená částka nepodléhá inflaci. „Ani když za dvacet let ceny pohřbů výrazně vzrostou, rodina nebude muset nic připlácet,“ vysvětlila Anna Janoštíková, ředitelka pohřební služby Goodbye, která působí ve většině tuzemských měst.
Janoštíková ale vidí problém v ukládání peněz klientů. Částka, kterou pohřební služba od zájemce za předplacený pohřeb vybere, musí být podle ministerstva pro místní rozvoj uložena mimo hlavní účet firmy na úročný a nezávislý fond. Centrální fond ale neexistuje. „Služby tak musejí řešit zakládání a fungování vlastních fondů,“ vysvětlila.
Zájem mezi mladými
Předplacený pohřeb volí také lidé, pro které je domluvení pohřbu způsobem, jakým se smířit se smrtí. Přestože některé z oslovených pohřebních služeb se shodují, že pohřeb si předplácí spíše lidé mezi čtyřicátým a osmdesátým rokem života, podle Vojtíška je tato možnost často řešením také pro mladé lidi se smrtelnou nemocí.
„Průměrný věk je kolem třiceti let. Naposledy jsme s devatenáctiletým studentem domluvili pohřeb s rozloučením s jeho celým ročníkem na vysoké škole,“ dodal Vojtíšek s vysvětlením, že vědomí, co bude po smrti, může mladé lidi alespoň trochu uklidnit.