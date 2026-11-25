Senátoři projednají novely, které mají zabránit klamavému informování o dopadech výrobků na životní prostředí, takzvanému lakování nazeleno, nebo usnadnit jejich opravy. Podle doporučení výborů je horní komora parlamentu zřejmě schválí. Řešit bude i návrhy, jež mají omezit použití některých látek v klimatizacích a tepelných čerpadlech či zlepšit podmínky pro recyklaci baterií. Senátní výbor pro životní prostředí tyto předlohy navrhl upravit.
Senátoři mají rovněž projednat novelu, která ukládá společnostem poskytujícím elektronickou komunikaci či spravujícím internetové domény určit konkrétní provozovnu nebo osobu zodpovědnou za poskytnutí důkazů pro trestní řízení. Normu patrně schválí tak, jak jim to doporučil ústavně-právní výbor.
V návrhu programu jsou také zákon o digitální ekonomice a o zvýšení plateb státu za státní pojištěnce. Na projednání obou norem má Senát čas do 12. prosince a není vyloučeno, že se k nim sejde 9. prosince. Zvýšení plateb státu do zdravotnictví by měl Senát podle výborů schválit.
Naopak pravidla pro digitální ekonomiku, která mají podle vlády přinést bezpečnější on-line prostředí, přísnější pravidla pro on-line tržiště a sociální sítě, většina výborů doporučila pozměnit.