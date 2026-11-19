Koalice ochotných bude i v celém příštím roce Ukrajinu podporovat. Po jednání více než čtyř desítek členů koalice v Berlíně to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Ruského vládce Vladimira Putina vyzval, aby válku proti Ukrajině ukončil a začal jednat o míru. Ukrajina musí podle Merze dostat silné bezpečnostní garance a koalice ochotných je připravena přispět k zajištění budoucího míru.
Merz na tiskové konferenci po jednání zdůraznil, že se Ukrajina může spolehnout na podporu koalice ochotných i v příštím roce. V historické paralele ke slovům amerického prezidenta Ronalda Reagana, který v roce 1987 vyzval Michaila Gorbačova, aby strhl berlínskou zeď, vyzval Merz ruského vládce Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. „Chceme mír pro Ukrajinu, který bude spravedlivý a trvalý,“ dodal.
Merz také zdůraznil, že „jaltský formát“ k míru na Ukrajině nepovede. Někteří představitelé v Evropě a na Ukrajině vyjadřovali obavy, že Rusko se na čtvrtečním summitu prezidentů USA, Ruska a Číny v Šen-čenu pokusí prosadit rozdělení sfér vlivu v Evropě podobně, jako to udělali lídři USA, Británie a Sovětského svazu na Jaltské konferenci v roce 1945. Kancléř řekl, že se zdá, že schůzka tří prezidentů v Číně byla spíš „fototermín“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron i britský premiér Andy Burnham po jednání koalice ujistili Ukrajinu o pokračování pomoci, jak dlouho bude potřeba.
Americký vyjednavač Jared Kushner po jednání uvedl, že šéf Bílého domu Donald Trump nechce nikomu vnucovat dohodu, chce jí dosáhnout v úzké spolupráci s Ukrajinou a Evropou.
V Berlíně se ve čtvrtek sešlo čtyřicet národních delegací členských zemí koalice ochotných, které z velké části vedli prezidenti či premiéři. Česko zastupoval premiér Andrej Babiš (ANO).
Zúčastnil se také generální tajemník NATO Mark Rutte a zástupci EU: předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa. Spojené státy zastupovali zmocněnci Kushner a Steve Witkoff. Podle zdrojů agentury DPA se přes Kushnerův telefon k jednání připojil na dálku také prezident Trump.
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