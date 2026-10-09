Lidé stále častěji využívají zpětný odběr elektrospotřebičů. Poměr těch starších odevzdaných už dosahuje šedesáti procent vůči množství nových zařízení uvedených na trh. Umožňuje to recyklovat materiály, některé spotřebiče se ale dokonce mohou stát i cennými muzejními exponáty. To je případ například hrncového vysavače starého 90 let, který získalo Národní technické muzeum díky akci Recyklační víkend. Letos se koná dvanáctý ročník. Vysloužilé přístroje mohou zájemci do stánku na pražské Letné nosit ještě v sobotu od půl desáté do pěti odpoledne.
VideoZpětný odběr spotřebičů nabírá na popularitě, přístroje končí i v muzeu
Nahrávám video