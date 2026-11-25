Ředitel Správy Krkonošského národního parku Petr Moravec plánoval odjet na služební cestu do Karibiku, zjistil Radiožurnál. Podle rozhlasu chtěl vyrazit na ostrov Martinik se svou asistentkou Jiřinou Reguliovou, na cestu zval i další dva své zaměstnance, geografa Davida Krauseho a zoologa Jana Maternu, kteří nabídku odmítli. Z rozpočtu národního parku chtěl podle Rozhlasu Moravec své asistentce zařídit manažerský titul, vedení správy to ale zamítlo jako zbytečné.
Na konci listopadu na Martiniku pomalu začíná turistická sezona a právě v tu dobu tam chtěl odcestovat Moravec se svými podřízenými, píše server iRozhlas. „Nebylo to nabídnuto jenom mně, bylo to nabídnuto ještě jednomu kolegovi a oba dva jsme to odmítli s tím, že pro to nevidíme věcný důvod, abychom si z toho něco odnesli, protože je to území, kde charakter přírody je úplně odlišný od střední Evropy,“ řekl Radiožurnálu Krause.
„Byl to, myslím si, nějaký prvotní nástřel možné destinace. Já jsem toto velmi slušně odmítl, protože tropické ekosystémy určitě nejsou to, co by mě zajímalo, a to jsem sdělil panu řediteli,“ komentoval pro ČRo Moravcovu nabídku Materna. Radiožurnál oslovil i Reguliovou, osobní setkání ale odmítla a na e-mailové dotazy a telefony nereagovala.
Cesta na Martinik se měla podle zaměstnanců uskutečnit v rámci programu Erasmus+, kterým Evropská komise podporuje mimo jiné vzdělávání dospělých, píše iRozhlas. Organizace působící v této oblasti mohou vysílat své zaměstnance na vzdělávací pobyty do zahraničí nebo se zahraničními partnery připravovat společné projekty.
Moravec k cestě uvedl, že lokality plánuje podle svého uvážení nebo možností. „To samé platí i pro případné další osoby. Při realizaci si proto musí všichni zajistit financování po vlastní linii,“ dodal. Ani jeden z Moravcem oslovených pracovníků, se kterými Radiožurnál mluvil, však nepočítal s tím, že by si cestu hradil sám.
Z cesty podle rozhlasu nakonec sešlo. Moravec Radiožurnálu napsal, že jeho kolegům se nápad líbil a omluvili se kvůli pracovnímu vytížení.
Manažerské studium pro asistentku
Ředitel Správy KRNAPu podle iRozhlasu narazil na konci srpna s žádostí, aby vedení parku schválilo zvýšení kvalifikace Reguliové. Konkrétně měl národní park zaplatit Moravcově asistentce získání manažerského titulu Master of Business Administration (MBA) na české Cardiff Academy. „Výsledná cena studia tak činí 44 000 korun,“ napsal ředitel e-mailem svým kolegům z vedení, přičemž je žádal o urychlené schválení kvůli zlevněné nabídce, která měla brzy poté vypršet.
Reakce ostatních členů orgánu nazvaného Porada vedení Správy KRNAP byla ale striktně odmítavá. Mezi těmi, kdo ředitelově žádosti oponovali, byli i později odvolaní náměstci Luděk Khol a Jakub Kašpar. „Já si naopak nemyslím, že to Jiřina potřebuje ke své práci,“ odepsal tehdy Khol. Proti se postavil i náměstek Václav Jansa. „V zásadě se ztotožňuji s Luďkem a nesouhlasím se schválením,“ napsal.
„Souhlasím s kolegy Kholem a Jansou,“ reagoval Kašpar. Vyjádřil se i mluvčí správy a nyní i náměstek ředitele Radek Drahný. „Jen k tématu podotknu, že tento druh vzdělávání – MBA – jsem absolvoval ze současných zaměstnanců (pokud vím) pouze já, a to ve svém volném čase a na své náklady,“ doplnil.
Moravec to pro Radiožurnál okomentoval tím, že jeho žádost byla zamítnuta a už to dále neřešil. „Na Správě KRNAPu máme směrnici o vzdělávání zaměstnanců. Dle jejího znění může každý pracovník požádat poradu vedení organizace o schválení zamýšleného studia. Což se běžně děje,“ uvedl.
Moravec ve sněmovně
Ve středu 25. listopadu Petr Moravec na schůzi sněmovního výboru pro životní prostředí řekl, že zruší stínovou Asociaci národních parků ČR, kterou v září založil bez vědomí ředitelů ostatních národních parků, za což se jim později omluvil.
„Projekt se nepovedl, asociace se ruší a tím to končí,“ prohlásil šéf Správy KRNAPu. Dodal, že ohledně založení nekomunikoval dobře. V Česku jsou kromě KRNAPu ještě národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podyjí. Na dotaz opozičních poslanců k financování asociace Moravec odpověděl, že vznikla za jeho soukromé peníze.
Moravec poslancům také slíbil, že svým bývalým náměstkům Kašparovi a Kholovi, které odvolal počátkem listopadu, nabídne nová pracovní místa v rámci správy parku, která budou odpovídat jejich vzdělání. O tom, jaká místa to budou, se nyní podle něj diskutuje. „Nebudou to místa na pozici vrátných, uklízeček a podobně. Budou to standardní místa, která jsou volná a která odpovídají jejich vzdělání a zdravotnímu stavu,“ ujišťoval ředitel.
Někteří opoziční poslanci na výboru Moravce kritizovali za neuvedení důvodu k jejich odvolání. Jeho vysvětlení i okolnosti odchodu náměstků odsoudil například bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
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