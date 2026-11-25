Meteorologové předpovídají, že se do Česka dostanou první výraznější sněhové srážky, zejména jih Moravy může pokrýt silná vrstva sněhu. A pak dorazí mráz.
Závěr listopadu, a tedy i konec meteorologického podzimu, do značné části Evropy přinesl výrazné ochlazení a na řadě míst také sněžení – tedy spíše už zimní než podzimní počasí. Zatímco v uplynulých týdnech počasí v mnoha oblastech ovlivňovalo relativně teplé a vlhké proudění od Atlantiku, o víkendu se cirkulace nad kontinentem začala měnit.
Studený vzduch ze severních oblastí nyní proniká daleko k jihu a teploty budou místy o pět až patnáct stupňů nižší, než odpovídá dlouhodobému průměru. Zajímavou otázkou je, nakolik tato změna souvisí s mimořádně časným narušením stratosférického polárního víru, k němuž došlo během listopadu.
Vír, nebo tlak?
Za současným ochlazením stojí zejména změna rozložení tlakových útvarů nad Evropou a přilehlým Atlantikem, kdy po 20. listopadu došlo k výraznému meandrování polárního jet streamu – tedy k většímu rozvlnění tryskového proudění, které běžně míří ze západu na východ ve středních až vysokých zeměpisných šířkách. Významnou roli v tomto ohledu hraje oblast vyššího tlaku vzduchu nad Skandinávií a tlaková níže postupující do oblasti západního Ruska. Mezi těmito útvary pronikl v minulých dnech studený vzduch ze severu do střední a východní Evropy.
Mimochodem na přední straně tlakové výše nad západním Ruskem naopak proniká teplý vzduch z jihu daleko na sever a v příštích dnech se při postupu nad západní Sibiř postará o teploty na tuto dobu až o dvacet stupňů vyšší v oblasti centrální Sibiře.
Pro střední Evropu bude ale významnější vývoj nad západním Středomořím. Tam se v průběhu středy vytvoří tlaková níže, která už během čtvrtka ovlivní počasí v Česku. Přinese sněžení, které by hlavně v jihovýchodní polovině republiky mohlo být místy vydatnější – spadnout tam může od pěti do deseti, ojediněle dokonce až patnácti centimetrů sněhu. Sněžit bude také v Rakousku, kde – podobně jako v Česku – je možné během čtvrtka čekat komplikace v dopravě.
Jihovýchodně od našeho území bude kvůli teplejšímu vzduchu častěji pršet, přičemž srážkové úhrny v oblasti Jadranu budou místy poměrně vysoké – zejména pak v oblasti od jižní Bosny a Hercegoviny přes Černou Horu a Albánii až do severního Řecka – tam spadne většinou 70 až 150 milimetrů, v horských oblastech ojediněle dokonce až přes 200 milimetrů. Protože v těchto místech často pršelo už před týdnem, lokálně tam tak kvůli nasycené půdě hrozí povodně.
Bílý víkend, ledový týden
Po ústupu tlakové níže k jihovýchodu srážky ve střední Evropě během pátku většinou ustanou a postupně se dostaneme pod vliv zmíněné tlakové výše nad Skandinávií, která se ale bude přesouvat k jihovýchodu. Kolem ní k nám pronikne chladný, kontinentální vzduch od východu, po víkendu se proudění změní na jihovýchodní.
Bude to znamenat částečně počasí s jasným nebem, místy je ale nutné počítat i s výskytem nízké šedivé oblačnosti nebo mrznoucích mlh. K tomu bude docela chladno s mrazivými nocemi, kdy hlavně na východě při jasném nebi, sněhové pokrývce a slabším větru klesnou teploty i mimo horská údolí i pod minus patnáct stupňů. Sníh totiž omezuje přísun tepla z půdy a při jasné obloze podporuje pokles teploty vzduchu. Přes den pak teploty často nepřekročí nulu, čekají nás tedy takzvané ledové dny.
Během příštího týdne se zřejmě vytvoří teplotní inverze, takže na horách se oteplí, v nížinách bude ale zprvu setrvávat studený vzduch. Pro druhou polovinu příštího týdne je už předpověď zatížena značnou nejistotou. Rozhodující bude zejména to, zda se nad střední Evropou udrží blokující tlaková výše, nebo zda zeslábne a uvolní cestu západnímu až severozápadnímu proudění z Atlantiku.
Ledových dnů ubývá
Ledové dny koncem listopadu nejsou v Česku nic neobvyklého, i když jich v posledních dekádách zvolna ubývá. Taky silnější mrazy v noci se touto dobou už občas vyskytují, ostatně 26. listopadu 1975 klesla teplota na stanici Staré Hamry, Samčanka na Frýdecko-Místecku na minus 24,5 stupně a krátce po sametové revoluci, 29. listopadu 1989, naměřila stanice Kvilda-Perla na Šumavě dokonce minus 29,1 stupně Celsia.
Na druhou stranu se nabízí otázka ze začátku tohoto článku: tedy jestli nadcházející studené počasí může souviset i s mimořádně časným a náhlým stratosférickým oteplením, které narušilo proudění v hladinách kolem třiceti kilometrů. Rozpad polárního víru ve stratosféře totiž může následně ovlivnit proudění i v nižších vrstvách atmosféry.
Problém je, že tyto změny se typicky neprojevují hned, ale až se zpožděním přibližně dvou až šesti týdnů, což je časový horizont, do kterého právě zvolna vstupujeme. Je ale nutné podotknout, že výrazné změny atmosférické cirkulace se v troposféře objevovaly už před samotným stratosférickým oteplením a mohly se dokonce podílet na jeho vzniku.
Co přinese prosinec
Některé aktuální modelové analýzy nicméně naznačují, že se důsledky dění ve stratosféře v nejbližších dnech můžou postupně přenášet níže směrem k povrchu. Tomu by odpovídal i předpokládaný vývoj takzvané arktické oscilace směrem k záporným hodnotám, bývá to spojeno s oslabením západního proudění a častějšími vpády studeného vzduchu do mírných zeměpisných šířek. Současné ochlazení a sněžení ve střední Evropě je ale zatím nutné vysvětlit především aktuálním rozložením tlakových útvarů.
Případný vliv stratosférického oteplení by mohl být významnější až začátkem prosince, kdy modely naznačují častější výskyt blokujících tlakových výší v severních oblastech Atlantiku a severní Evropy. Ty by mohly omezovat přísun teplejšího oceánského vzduchu a usnadňovat pronikání studeného vzduchu ze severu do střední Evropy. Nicméně i tak platí, že na detaily vývoje v tomto vzdálenějším období si ještě budeme muset počkat.