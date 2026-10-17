Trump naznačil, že jeho nová mluvčí Zachariaová po týdnu skončí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump naznačil, že jeho nová mluvčí Katie Zachariaová po týdnu ve funkci brzy skončí. Konečné rozhodnutí šéf Bílého domu oznámí později, píše AP. Šéf tiskového odboru Bílého domu Steven Cheung později potvrdil, že Zachariaová se přesune do nové funkce, která bude rovněž oznámena později, napsal deník The New York Times.

Zachariaová měla svou první tiskovou konferenci v úterý. V první části téměř vše četla z papíru, za což se později stala terčem vtipů na sociálních sítích. Média se také zabývala jejími zkušenostmi, protože se ukázalo, že není členkou žádné advokátní komory v USA, přestože ji Trump před týdnem při jmenování do funkce výslovně označil za „advokátku“. Bílý dům pak důkaz o její advokátní licenci nepředložil a v prohlášení pouze uvedl, že Zachariaová se věnovala mezinárodnímu transakčnímu právu v Číně s veškerým oprávněním.

Ve čtvrtek Zachariaová v rozhovoru s Fox News uvedla, že nesložila americkou advokátní zkoušku a nepokusila se uspět na druhý nebo třetí pokus.

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Donald Trump

„Řekl jsem jí: Myslím, že ti bude líp, když budeš šťastná, a nejsem si jistý, jestli v tomhle někdy můžeš být šťastná. Není to nic snadného,“ uvedl Trump. Poznamenal, že média byla k Zachariaové „velmi nespravedlivá“ a že jí řekl, že má skvělý život a rodinu i bez toho, aby byla mluvčí Bílého domu. Své finální rozhodnutí prezident oznámí později.

Na dotaz, kdo by mohl Zachariaovou nahradit, pokud by odešla, Trump odpověděl, že o toto místo by mělo zájem mnoho lidí. „Řekl jsem Katie, že podle mého názoru s ní bylo zacházeno velmi nespravedlivě,“ prohlásil Trump a poznamenal, že Zachariaová byla „mediálně zmasakrována“.

Stanice Fox News s odkazem na zdroj z Bílého domu uvedla, že Zachariaová funkci postupně opouští. To potvrdily zdroje z Bílého domu také agenturám Reuters, AFP a AP. Anthony Scaramucci za Trumpova prvního mandátu sloužil jako šéf komunikací pouhých deset dní.

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