Šéf ukrajinské tajné služby SBU Maljuk končí ve funkci

Ve funkci šéfa ukrajinské tajné služby SBU končí Vasyl Maljuk. Tento činitel, pod jehož vedením SBU podnikla řadu významných operací v Rusku, to oznámil po schůzce s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj navrhl Maljukovi, aby se více zaměřil na bojové operace. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
„Odcházím z postu šéfa Bezpečnostní služby. V systému SBU zůstanu a budu realizovat asymetrické speciální operace světové úrovně, které i nadále budou nepříteli způsobovat maximální škody,“ cituje server Ukrajinska pravda z Maljukova prohlášení.
Zelenskyj napsal v příspěvku na sociální síti X, že „je potřeba více ukrajinských asymetrických operací proti okupantovi a ruskému státu a jasnější výsledky co do ničení nepřítele“. To je podle něho Maljukovou nejsilnější stránkou a bude v tom pokračovat v rámci SBU. „Uložil jsem Vasylu Maljukovi, aby naše asymetrické operace byly nejsilnější na světě,“ uvedl také Zelenskyj.
Po Maljukovi se vedení SBU dočasně ujme Jevhen Chmara, který v rámci této tajné služby vede centrum zvláštních operací A.
O tom, že se Zelenskyj chystá odvolat Maljuka, psal o víkendu například server Politico, podle kterého jde o součást širší obměny na klíčových pozicích v zemi. V jejím rámci se novým šéfem prezidentské kanceláře stal dosavadní ředitel ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov. V čele HUR ho nahradil dosavadní šéf vnější rozvědky (SZRU) Oleh Ivaščenko. Maljuk se podle nejmenovaných zdrojů odchodu z čela SBU bránil.
Maljuk byl jmenován úřadujícím šéfem SBU v červenci 2022, parlament ho pak ve funkci na návrh Zelenského oficiálně potvrdil v únoru 2023. SBU pod jeho vedením stála za bombovým útokem na Krymský most z října 2022 nebo za operací Pavučina z června 2025, během které ukrajinské drony zasáhly strategické bombardéry na několika vojenských letištích v hloubi ruského území.