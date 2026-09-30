Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabídlo členům vojenského partnerství „Joint Expeditionary Force“ (JEF, česky Společné expediční síly) „jaderný deštník“ v rámci širší dohody o obraně.
O této události informuje finská veřejnoprávní stanice Yle.
Tento návrh potvrdil generál Gwyn Jenkins, náčelník generálního štábu Královského námořnictva, v rozhovoru pro finský deník Iltalehti.
Tato dohoda by znamenala vytvoření samostatného „jaderného deštníku“ mimo rámec strategie posíleného odstrašování, kterou navrhly USA, Spojené království a Francie všem nejaderným členským státům Aliance. Je třeba poznamenat, že tato dohoda by mohla být uplatňována samostatně, bez odvolání se na článek 5 Smlouvy o NATO o kolektivní obraně.
Podle Yle by členské státy JEF mohly tuto dohodu podepsat na zasedání v Oslu v listopadu 2026.
Společné expediční síly (JEF) jsou vojenskou koalicí vedenou Spojeným královstvím, jejímiž členy jsou dále Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Island, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Nizozemsko. Úkolem této koalice je rychle reagovat na krizové situace, poskytovat vojenskou podporu a odradit potenciální agresory ještě předtím, než bude zapotřebí zapojit širší rámec NATO.
Loni v listopadu byl Ukrajině udělen status „posíleného partnerství“ s JEF. Memorandum o tom podepsali ministři obrany členských států Aliance. Je to poprvé, co byl tento status udělen zemi, která není členem JEF.
Článek napsala Natalija Hryšajlovová (Suspilne), poprvé byl publikován 29. září 2026 ve 13:54 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.