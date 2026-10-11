STAN má právo na primátora v Praze, řekl druhý Portlík


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Hnutí STAN má v Praze právo na post primátora, i když získalo v 65členném zastupitelstvu na magistrátu 17 mandátů stejně jako druhé SPOLU pro Prahu. České televizi to řekl lídr kandidátky SPOLU Tomáš Portlík (ODS). V neděli se plánuje sejít s jedničkou STAN Petrem Hlaváčkem (STAN), aby si promluvili o základních východiscích pro další jednání o koalici. Přesný termín zatím není jasný. Kromě SPOLU a STAN se do zastupitelstva Prahy dostala také Praha Sobě se 13 mandáty, ANO s 11 a Piráti se sedmi.

„Byli jsme druzí a bez ohledu na to, že máme stejný počet mandátů, to znamená 17, tedy jako STAN, tak si myslím, že platí, že vítěz je STAN a že vítěz si má určit primátora,“ řekl v neděli Portlík. Dodal, že starostové jsou pro SPOLU programově nejbližší partner, se kterým už tvoří dosavadní pražskou koalici a spolupráce se osvědčila. Ze svého pohledu proto nevyloučil ani koalici pouze STAN a SPOLU, která by ale měla křehkou většinu 34 hlasů.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Naopak spolupráci s Piráty, kteří byli třetím členem dosavadní koalice, se chce Portlík vyhnout. Poslední čtyři roky se s nimi podle něj ostatní strany ve vedení města přely. „Praha potřebuje stabilní vládu, partnery, kteří se dokážou shodnout a nastartovat co nejrychlejší rozvoj a využít ten potenciál, který dnes má,“ doplnil.

Portlík se v neděli sejde s Hlaváčkem na schůzce mezi čtyřma očima, kde by měly zaznít z obou stran základní východiska pro další jednání. Vyjednávací tým SPOLU zatím určen není, podle Portlíka v něm kromě něj bude za TOP 09 její pražský lídr Michal Hroza. O dalším složení se musí klub SPOLU ještě domluvit, uvedl.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Na základě výsledků voleb připadá v Praze v úvahu několik možných koalic. Dvojkoalici SPOLU a STAN by mohla rozšířit Praha Sobě, která o to projevila zájem, či méně pravděpodobně Piráti, případně obě strany. Pohodlnou většinu by pak měla i koalice STAN, Prahy Sobě a Pirátů, kterou by preferovali Piráti. Nepravděpodobné je zapojení ANO, se kterým zbylé strany spolupracovat nechtějí. Zřejmé není ani to, kdo by měl být primátor, Hlaváček podle kuloárních informací zvažuje, že funkci přenechá jinému kandidátovi STAN.

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