V Praze vede STAN, druhé je SPOLU pro Prahu

Po sečtení hlasů ve čtvrtině volebních okrsků vede v obecních volbách v Praze STAN s 22,51 procenta. Druhé SPOLU pro Prahu (ODS, TOP 09) má 21,3 procenta.
Na třetím místě je podle průběžných výsledků Praha sobě s 16,82 procenta hlasů, čtvrté je ANO s 15,82 procenta hlasů a poté Piráti s 9,73 procenta hlasů.
Volební účast činí zhruba 41 procent.
Vývoj po minulých volbách 2022
V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Praze zvítězilo uskupení SPOLU pro Prahu složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, které obdrželo celkem 24,72 procenta hlasů. Následovalo hnutí ANO se ziskem 19,34 procenta a na třetím místě skončili Piráti, které podpořilo 17,73 procenta voličů. Necelých patnáct procent hlasujících (14,73 procenta) podpořilo subjekt Praha Sobě. Do zastupitelstva se dostali ještě Starostové a nezávislí (7,77 procenta) a uskupení SPD, Trikolora, PES a nezávislí pro Prahu (5,17 procenta).
Na magistrátu po volbách vznikla koalice SPOLU, Pirátů a STAN. Tyto subjekty ve volbách dohromady získaly 37 z 65 křesel, avšak koalice měla většinu pouze 36 hlasů, jelikož Hana Kordová Marvanová zvolená za ODS na kandidátce SPOLU nebyla součástí koalice a pro údajnou neloajalitu byla vyloučena rovněž ze zastupitelského klubu SPOLU. Kordová Marvanová tehdy výtky odmítla.
Kompletní vedení města se podařilo zvolit až v únoru 2023, tedy téměř po pěti měsících od voleb. Primátorem se stal Bohuslav Svoboda (ODS). Občanští demokraté měli také jednu náměstkyni primátora. Z koalice SPOLU získala jeden post náměstka primátora také TOP 09. Dva náměstky primátora měli Piráti a jednoho STAN. Z dalších pěti pozic v radě měli dvě Piráti a po jedné ODS, TOP 09 a STAN. Celkem tedy v jedenáctičlenné městské radě měla pět zástupců koalice SPOLU, Piráti čtyři a STAN dva.