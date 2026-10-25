Jasno o vedení má dva týdny po volbách většina krajských měst, Praha či Zlín ne

Dva týdny po obecních volbách je ve většině krajských měst jasno o tom, kdo bude v následujících čtyřech letech radnice řídit. Jednání dál pokračují v Českých Budějovicích, Zlíně a Praze. Právě v hlavním městě se minule vedení hledalo nejdéle v historii. Většinu v zastupitelstvu se podařilo domluvit až téměř po pěti měsících.
Známá už jsou také jména většiny primátorů krajských měst. Nejvíc primátorských postů v nich obhajovalo hnutí ANO. Jejich počet teď, podle povolebních dohod, výrazně klesne. Polepšili si naopak Starostové nebo lidovci.
Na dvou místech o vrcholném představiteli radnice stále není jasno. Třeba vedení Pardubic po hnutí ANO přebírá ODS. „Naší volbou na primátora bude Ondřej Tichý z ODS. Je to schopný diplomat a během těch jednání, které trvalo celkem asi třicet hodin, jsem poznal, že město dokáže dobře vést,“ podotkl zastupitel Filip Sedlák (nestr. za Naše Pardubice).
To v krajském městě na jihu Čech zatím nemají jasno ani o tom, která uskupení radnici povedou. Jednání dál pokračují. Možné jsou v Českých Budějovicích dvě varianty koalice. Ta první počítá s tím, že by vítězné hnutí Naše Česko mohlo spolupracovat s Občany pro Budějovice a Starosty a také s uskupením Společně pro Budějovice. Vyloučená ale není ani možnost, že by vítězové mohli skončit v opozici.
„Pokud budeme skládat my jako vítěz voleb vedení jak na městě, tak na kraji, a bude to možné jinak, tak to určitě uděláme vždycky bez ANO,“ podotkl první náměstek budějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko). Lídr kandidátky ANO v Českých Budějovicích Viktor Lavička poznamenává: „Byli jsme na radnici, víme, jak s tím nakládat. Nebráníme se jakékoliv koalici a jsme připraveni o ní jednat.“
„Vedeme jednání se všemi. Jak s Naším Českem, tak s kolegy z ANO, s kolegy od Pirátů i KDU-ČSL. Z ODS avizovali, že odchází do opozice, takže s nimi udržujeme jen pravidelný kontakt,“ říká Tomáš Chovanec (HOPB), který vedl společnou kandidátku Občané pro Budějovice a STAN.
V Praze se čeká na pondělní schůzku s možným třetím členem koalice – Prahou sobě. Pokud do ustavujícího zastupitelstva nenajdou jednající strany shodu, povládne městu hnutí STAN a uskupení SPOLU. Formace disponuje těsnou většinou, tedy čtyřiatřiceti hlasy z pětašedesáti. „Určitě vznikne draft koaliční smlouvy dvojkoalice, ale takovým způsobem, aby ten třetí partner do toho mohl být zakomponovaný. Já osobně o trojkoalici stojím, zabírá široké spektrum voličů,“ uvedl kandidát na pražského primátora za STAN Petr Hlaváček.
Zástupci Pirátů se v následujícím období přesouvají do opozice. „Nabídka vůči nám neodpovídala rozložení sil v zastupitelstvu a chtěli jsme mít v radě dostatečné zastoupení na to, abychom měli větší důvěru, že koalice bude naplňovat i naše programové priority,“ vysvětlila za Piráty lídryně pražské kandidátky Tereza Nislerová.
Vznik možné koalice ve Zlíně se zadrhl na rozdělení mandátů v městské radě poté, co v neděli poprvé společně jednaly všechny subjekty, které by mohly vytvořit koalici. Všichni chtějí dále rokovat. STAN i Zlín 21 by chtěly oslovit i jednotlivé subjekty v trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem a Piráti. Zástupci trojbloku však vzkázali, že budu koaliční možnosti probírat pouze společně.
Ustavující zasedání nových zastupitelstev můžou být svolána nejdřív v pátek třicátého října, nejpozději však devátého listopadu.
Soudy projednávají stížnosti
Tento týden skončila lhůta pro podání stížností na výsledky komunálních voleb a rovněž těch senátních, kde vítěze přineslo hned první kolo. Pro ostatní obvody platí termín podání do konce října.
Nejvyšší správní soud v této fázi zkoumá hlasování do Senátu. Obdržel šest stížností. Čtyři ale rovnou odmítl, a to z procesních důvodů. Třeba proto, že byly předčasné.
Zabývat se naopak bude třeba obvodem Žďár nad Sázavou. Neúspěšný kandidát ODS Radek Černý už avizoval, že se na justici obrátí. Postup do druhého kola senátního hlasování mu unikl o jediný hlas.
Stížnosti na obecní volby lidé podávají ke krajským soudům. Ty jich obdržely už víc a průběžně se jimi zabývají. Častým důvodem podání jsou podezření na chybu v zápisu okrskové volební komise.
Týká se to třeba Prahy 10. Tam by překlep v číslovce mohl změnit rozložení sil na radnici. Podobně jako v Praze 3. V Karviné chce hlasy přepočítat hnutí SPD – mandát v zastupitelstvu mu utekl o dva hlasy. O přepočítání se rozhoduje i v případě Kladna. U Moldavy na Teplicku justice zase řeší vyškrtnutí lidí ze seznamu voličů.
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