V Pardubicích vede ANO, následuje ODS Pardubice


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

V Pardubicích po sečtení 25 procent okrsků vede ANO, které se pohybuje kolem 28 procent, následuje ODS Pardubice s 15,65 procenta hlasů. Na třetím místě se pohybuje uskupení Žijeme Pardubice s 12,06 procenta.

Na čtvrtém místě se pohybují Starostové s 10,77 procenta, následují Progresivní Pardubice s 10,56 procenta, dále uskupení Naše Pardubice - „Nechme město rozkvést“ s 8,61 procenta hlasů, dále SPD s podporou Trikolory, Svobodných a nezávislých s 6,06 procenta hlasů a Noví lidovci a Nestraníci s 5,07 procenta hlasů.

Občané volí 39 zastupitelů. Volební účast se pohybuje kolem 37,85 procenta.

Zdroj: ČSÚ, ČT24
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Radnice města Štětí

Vývoj po minulých volbách 2022

V minulých komunálních volbách před čtyřmi lety v Pardubicích zvítězilo hnutí ANO, které podpořilo 28,85 procenta voličů. Následovala koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), pro kterou hlasovalo 20,23 procenta voličů. Třetí místo obsadila kandidátní listina Žijeme Pardubice se ziskem 11,12 procenta. Přes deset procent hlasů získalo ještě uskupení Společně za Pardubice (10,51 procenta) a kandidátní listina Piráti: 42projektu.cz (10,44 procenta). Do zastupitelstva se dostalo také uskupení SPD a nezávislých s podporou Trikolory (7,81 procenta) a Naše Pardubice se ziskem 7,26 procenta.

Na sestavení koalice se po volbách dohodlo vítězné hnutí ANO s uskupeními Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. Koaliční subjekty v zastupitelstvu disponovaly těsnou většinou dvaceti ze 39 mandátů. Primátorem byl zvolen Jan Nadrchal z ANO, který funkci zastával poprvé. Stejně jako v předchozím volebním období zůstali ve vedení města čtyři náměstci.

Dvě pozice náměstků připadly hnutí ANO a po jedné pozici získala uskupení Společně pro Pardubice a Žijeme Pardubice (náměstkem se stal tehdejší člen nynější SOCDEM Jakub Rychtecký). Z dalších šesti míst v radě města připadla každému z koaličních subjektů dvě. ANO tak v radě disponovalo pěti křesly a obě další koaliční uskupení získala shodně tři křesla. Součástí rady byl i exprimátor Martin Charvát (dříve ANO), který byl ale později obviněn z manipulace s veřejnými zakázkami a všech funkcí ve městě se vzdal. Předsednictvo ANO zároveň jeho i dalšího obviněného Michala Drenka vyloučilo z hnutí.

V pardubické radě usedne Radek Hejný místo obviněného Charváta
Radek Hejný

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