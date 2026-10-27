Policie prověřuje domov pro seniory na Svitavsku. Podobných je celá řada


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Zařízení v bývalém hotelu Schindlerův háj na Svitavsku, kde pobývá více než dvacet seniorů, prověřuje policie kvůli podezření z neoprávněného podnikání. Podle Pardubického kraje jde o nelegální poskytování sociálních služeb. Provozovatel se hájí tím, že poskytuje pouze ubytování a stravu, nikoliv sociální služby. Podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma může být v Česku až 150 nelegálních domovů pro seniory. Tématu se věnovali Reportéři ČT.

Josef Břeň je jedním z více než dvaceti klientů zařízení, které funguje v bývalém hotelu Schindlerův háj v lese na okraji Svitav. Celé dny tráví venku, uvnitř se mu nelíbí. Na personál si ale nestěžuje. „Chodí, jestli něco nepotřebuju. Starají se dobře,“ řekl.

Klienti bydlí v hotelových pokojích po jednom nebo po dvou. Spí na běžných postelích, nikoliv polohovacích. Společenská místnost se nachází v bývalé hotelové restauraci. Do prvního patra musí klienti zdolat schody. „Co děláme? Přes den spíme a večer taky spíme,“ popsal pobyt klient zařízení Karel Hrstka.

Propálené deky, zanesené toalety

Schindlerův háj byl jedním ze tří podobných zařízení, na která letos v červnu upozornil zástupce ombudsmana Vít Alexandr Schorm. „Deky klientů byly propálené od cigaret. Nábytek pokrývaly skvrny – možná od moči, jak naznačil jeden z pečujících. Stěny v přízemí se vlivem vlhkosti loupaly. Část toalet byla velmi zanesená. Určité části budovy prostupoval silný zápach. Zařízení nesplňovalo ani požární předpisy,“ uvádí zpráva z 23. června 2026.

O zdraví klientů se starají praktičtí lékaři. Smlouvy o péči mají klienti uzavřené přímo s asistenty sociální péče, kteří zajišťují stálé služby. Ti také inkasují státní příspěvky na péči, jejichž výše se podle stupně závislosti pohybuje od 1300 do 27 tisíc korun měsíčně. Za ubytování a stravu požaduje provozovatel Leoš Mikulecký od každého klienta patnáct tisíc korun měsíčně.

„Od začátku říkám, že já poskytuju ubytování a stravu, na to mám živnostenské oprávnění, ale neposkytuji sociální službu,“ řekl jednatel společnosti Lexami, která Schindlerův háj provozuje, Leoš Mikulecký. Mikulecký zařízení nejen vede, ale zastává také funkci provozního, řidiče, který dováží obědy ze svitavské nemocnice, a údržbáře.

„Nevnímal a nic nejedl.“ Úřady prověřují nelegální domovy pro seniory
Ilustrační foto

Klienti s nejvyšším stupněm závislosti, kterých je zhruba polovina, by tak měli za ubytování, stravu a péči dohromady platit 30 až 42 tisíc korun měsíčně.

Krajský úřad Pardubického kraje považuje Schindlerův háj za nelegální sociální službu. „Za nás to není správné, protože jsou tam i klienti, kteří jsou s třetím, čtvrtým příspěvkem na péči. Tito lidé by měli být v klasických domovech pro seniory nebo domovech se zvláštním režimem,“ poznamenala vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Helena Zahálková.

Kraj provozovatele vyzývá, aby požádal o registraci. Mikulecký to však považuje za nereálné. „Znamenalo by to přijmout další zaměstnance, to bych nebyl schopen ufinancovat. Další věc jsou úpravy té budovy,“ řekl.

Zařízení se do Svitav přestěhovalo z Pohodlí u Litomyšle

Do bývalého hotelu Schindlerův háj se domov přestěhoval z Pohodlí u Litomyšle. Některé mapy tuto lokalitu stále označují jako domov pro seniory.

Ani původní domov nebyl registrovaný. Po změně majitelů skončil v dluzích a objevily se výpovědi ošetřovatelů o špatném zacházení s klienty a jejich hladovění. Leoš Mikulecký tam určitou dobu působil jako zaměstnanec. „Kvalita té stravy byla znát, protože se vařilo z nejlevnějších surovin, byly těstoviny tisíckrát jinak. To už bylo zoufalství,“ popsal.

Když se domov stěhoval do Svitav, tamní starosta David Šimek (nestr.) s tím souhlasil. Stanovil si ale podmínku, že zařízení bude odebírat stravu z místní nemocnice. Tu podle zjištění Reportérů ČT dodržuje. Starosta ví, že domov funguje bez potřebné registrace. Zároveň se ale obává, co by se s klienty stalo, kdyby provozovatel činnost ukončil. „Jsme rádi, že takové zařízení existuje, protože je o lidi tohoto typu postaráno. Nejsou to lidé, kteří by měli skončit na ulici a být klasickými bezdomovci,“ řekl senátor a starosta Šimek.

Úřad zástupce ombudsmana dal provozovateli čas na nápravu nedostatků a komunikoval s ním a svou zprávu zveřejnil až dva roky po provedené kontrole. „Tam, kde dialog se zařízením nefunguje, a u těchto neregistrovaných zařízení to tak často bývá, tak sáhneme k něčemu jako sankce, to znamená, že o tom případu informujeme veřejnost,“ vysvětlil Schorm.

„V komunikaci jsem zmiňoval věci, které napravujeme, a také jsem zmiňoval důvody, proč ta registrace není možná,“ poznamenal Mikulecký.

Dění v bývalém hotelu nyní na základě několika oznámení prověřují kriminalisté. Zajímá je především rozsah poskytovaných služeb. „V případě, že by bylo zjištěno porušování zákona o sociálních službách, bude věc předána příslušnému správnímu orgánu,“ řekl mluvčí Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Tomáš Dub. Pokud by bylo zjištěno poskytování služeb ve větším rozsahu, hrozí poskytovateli za trestný čin neoprávněné podnikání až dvouletý trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Nelegální zařízení fungují i v dalších krajích

Pozornost letos na jaře vyvolal případ ze středních Čech. Policisté objevili více než dvacet zanedbaných seniorů v domově s pečovatelskou službou U Stromu ve Lhotě u Kladna. Záchranáři jim museli poskytnout jídlo a základní péči. Sanitky je nakonec převezly do jiných zařízení.

Penzion podle středočeského krajského úřadu poskytoval pečovatelské služby nelegálně. Jeho majitel v minulosti provozoval dvě podobná zařízení, oběma ale úřady registraci odebraly. Třetí zařízení, penzion U Stromu, ji nikdy nemělo.

Bez registrace už zhruba rok funguje také zařízení v jihočeských Muticích, kam se Reportéři ČT rovněž vypravili. V současnosti tam žije sedmnáct lidí, nejčastěji ve věku 70 až 80 let. Ložnice mají v patře, jídelnu a další zázemí v přízemí. Většina seniorů potřebuje k pohybu invalidní vozík. „Hlavní zázemí je tady, je tu kuchyň, kde se i vaří. Pokoje máme rozdělené na dámské a pánské,“ ukázala Reportérům ČT správkyně Domova Mutice Monika Melicharová.

Domovu Mutice hrozí maximální pokuta. Neregistrovaná péče by mohla být trestná
Ilustrační foto

O klienty pečuje registrovaná pečovatelská služba. Za pobyt platí částky v řádu desítek tisíc korun. Podle správce Lukáše Balíka jde o bydlení v rodinném domě, a registrace pobytového zařízení proto není potřeba. „Ti lidé jsou tady na krátkodobém pobytu. Nebo odlehčovací službě. Máme jako pečovatelská služba úkol tatínka rozhýbat a připravit k návratu domů. Takže jsou tu na tu dobu, kdy potřebují tu přípravu,“ vysvětlil Balík.

Například klientka, se kterou Reportéři ČT hovořili, ale žádná cvičení neabsolvuje. „Já jsem tady sedm měsíců. Ven nechodím. Sestřičky by mě musely tahat dolů, to nejde,“ řekla klientka domova Vlasta Trgyňová.

Jihočeský kraj považuje Mutice za nelegální pobytovou službu a zahájil správní řízení. Provozovateli hrozí pokuta až dva miliony korun. „Teď bude následovat pokuta v několika set tisících korunách. Ta registrace má svoje jasné zdůvodnění. Je to proto, aby příslušné orgány, jako ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Jihočeský kraj, mohly kontrolovat kvalitu péče a ekonomické hospodaření služby,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast Lucie Kozlová (Naše Česko).

Z některých neregistrovaných zařízení přicházejí do nemocnice dehydrovaní senioři s neošetřenými proleženinami
Následky neodborné péče

Nelegálních domovů může být až 150

„My se tomu snažíme systematicky věnovat. Z našeho výzkumu vyšlo, že krajské úřady vědí o asi padesáti zařízeních. My jsme si téměř jisti tím, že počet bude násobně vyšší, možná trojnásobný,“ uvedl zástupce ombudsmana Schorm.

Desítky podobných zařízení, často fungujících pod hlavičkou spolků, jsou podle dřívějších zjištění České televize také na jižní Moravě, například v okolí Kyjova. Před dvěma lety se jim ČT podrobně věnovala. Problémy tehdy potvrdili i lékaři, kteří klienty ošetřovali v kyjovské nemocnici. „Přichází dehydrovaní, přichází schváceni, přicházejí s neošetřenými dekubity,“ popsal tehdy primář interního oddělení Nemocnice Kyjov Luboš Hasara.

Policie přesto vyšetřuje spíše jednotky případů. Jeden z nich skončil začátkem října v Brně nepodmíněným trestem šesti měsíců vězení. Asistentka sociální péče Romana Kalandříková ho dostala za to, že za úplatu ubytovávala seniory ve svém rodinném domě. Předtím byla dvakrát odsouzena k podmíněnému trestu.

Seniory v bzeneckém domově může ohrozit špatné zacházení, míní kancelář ombudsmana
Ilustrační foto

Asociace navrhuje intenzivnější kontroly

Asociace poskytovatelů sociálních služeb představila návrhy, jak proti nelegální péči postupovat. Doporučuje například intenzivnější kontroly a důslednější ověřování, zda zařízení poskytují služby legálně. Zároveň připouští možnost zjednodušení podmínek pro registraci.

„Chceme to řešit i s hasiči, hygienou a bavit se o zmírnění podmínek, které by třeba mohly bránit tomu, že rodinný dům má jen dvě cesty, a přitom tam má tři čtyři seniory,“ uvedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

„Aby vznikl malý domov, v tom problém není. Ale asi může být problém v tom, že když si někdo chce otevřít domov pro seniory v rodinném domě, kde do jednoho nebo dvou pokojů nastěhuje vícero klientů. Takový domov nikdy nezíská registraci, protože nebude odpovídat základním standardům,“ uvedl náměstek ministra práce a sociálních věcí David Pospíšil.

Ovšem kde je poptávka, je i nabídka. Populace stárne a ne každý se může nebo dokáže o své blízké postarat doma. V Česku aktuálně chybí v různých typech pobytových zařízení pro seniory 26 tisíc míst.

„Vidíme to sami v městském domově důchodců, který provozuje městská společnost, že máme přibližně sedmdesát lidí v zásobníku, kteří čekají na uvolněné lůžko,“ poznamenal starosta Svitav David Šimek. Neregistrovaná zařízení tak mají i přes problematickou pověst stále zájemce o pobyt.

Výběr redakce

Ministr Klempíř odvolá Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize

Ministr Klempíř odvolá Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize

13:11Aktualizovánopřed 9 mminutami
Policie prověřuje domov pro seniory na Svitavsku. Podobných je celá řada

Policie prověřuje domov pro seniory na Svitavsku. Podobných je celá řada

před 1 hhodinou
Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými

Koncentrace skleníkových plynů jsou rekordní, říká WMO. Varuje i před těmi méně známými

před 3 hhodinami
K urnám poprvé od útoku Hamásu. Izraelské volby mohou rozhodnout menšiny

K urnám poprvé od útoku Hamásu. Izraelské volby mohou rozhodnout menšiny

před 4 hhodinami
Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina

Dlouhodobou péči bude potřebovat stále více lidí. Peníze si odkládá jen čtvrtina

před 6 hhodinami
Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace

Změny v inkluzi jdou dobrým směrem, ale mají úskalí, reagují organizace

před 7 hhodinami
Poštou, v předtermínu, u stroje. Hlasování i sčítání jsou v USA komplikovaná

Poštou, v předtermínu, u stroje. Hlasování i sčítání jsou v USA komplikovaná

před 7 hhodinami
Bolsonaro nepřímo uznal porážku v prezidentských volbách

Bolsonaro nepřímo uznal porážku v prezidentských volbách

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ministr Klempíř odvolá Dvořáka z čela představenstva fondu audiovize

Ministerstvo kultury odvolá v úterý exředitele České televize (ČT) Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Agentuře ČTK to sdělil ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Důvodem je podle něj rozdílný pohled na hospodaření fondu a nedostatečná součinnost při hledání úspor.
13:11Aktualizovánopřed 9 mminutami

Veletrh v Brně představuje možnosti kariéry v letectví, kosmonautice a obraně

Více než třicet vystavovatelů ze soukromého i státního sektoru představuje v Brně na kariérním veletrhu Aerospace & Defence Career Fest možnosti studia a pracovního uplatnění v letectví, kosmonautice, bezpečnosti a obranném průmyslu. Návštěvníci si mohou vyzkoušet letecké simulátory, prohlédnout vojenskou techniku nebo se naučit, jak reagovat v krizových situacích.
před 17 mminutami

Část studentů v Praze a v Brně kvůli veřejnoprávním médiím vyhlásila stávkovou pohotovost

Akademická obec divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlásila časově neomezenou stávkovou pohotovost, obává se o nezávislost kultury a veřejnoprávních médií. Připojí se 3. listopadu ke stávce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). DAMU zároveň apeluje na další vysoké školy, aby se ke stávkové pohotovosti připojily. K obdobnému kroku přistoupili taky studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI. Vládní politici připravované kroky hájí, ohrožení nezávislosti médií podle nich nehrozí.
před 1 hhodinou

Chceme ukázat, jak čelit strachu z války, říká režisér dokumentu o českých vojácích

Je těžší svobodu ztratit a získávat zpět, nebo ji hlídat a udržet? I na tyto otázky hledá odpovědi dokumentární série Provedu! Cena za svobodu o působení elitní české chemické jednotky na mezinárodní vojenské základně v Litvě. První z šesti dílů odvysílá Česká televize 27. 10. ve 21:00, celá série je už dostupná na iVysílání.
před 1 hhodinou

Policie prověřuje domov pro seniory na Svitavsku. Podobných je celá řada

Zařízení v bývalém hotelu Schindlerův háj na Svitavsku, kde pobývá více než dvacet seniorů, prověřuje policie kvůli podezření z neoprávněného podnikání. Podle Pardubického kraje jde o nelegální poskytování sociálních služeb. Provozovatel se hájí tím, že poskytuje pouze ubytování a stravu, nikoliv sociální služby. Podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma může být v Česku až 150 nelegálních domovů pro seniory. Tématu se věnovali Reportéři ČT.
před 1 hhodinou

Vláda řeší něco, co voliči nežádají, říká Smoljak. Hysterie je zvláštní, míní Schiller

Veřejnému dění v Česku aktuálně do značné míry dominuje téma financování veřejnoprávních médií. O účelu zvažovaných změn i o politické kultuře diskutovali v Událostech, komentářích senátoři Jan Schiller (ANO) a David Smoljak (STAN). Oba senátoři nejsou spokojeni se současnou kulturou jednání ve sněmovně. Samotná změna financování je podle Schillera cestou ke kontrole hospodaření. Smoljak vidí riziko v podobě kontroly obsahu.
před 2 hhodinami

Ministerstvo chce od půlky příštího roku zdražit mýtné pro nákladní auta

Ministerstvo dopravy chce od poloviny příštího roku zvýšit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autobusů se zvyšování nedotkne. V nejrozšířenější kategorii kamionů nad dvanáct tun má vzrůst sazba na kilometr o 18,5 procenta na dálnicích a o 26,6 procenta na silnicích I. třídy. Cílem je přiblížit mýtné sazby pro těžká nákladní vozidla na úroveň sousedních států, uvedl resort. Návrh nařízení vlády poslal do meziresortního připomínkového řízení.
10:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Video„Neuvěřitelně špatné,“ říká k projednávání poplatků Chudárek. Zavoral vyzval Babiše k diskusi

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu generálního ředitele Českého rozhlasu (ČRo) Reného Zavorala, aby s ním o záměru koalice zrušit televizní a rozhlasové poplatky jednal veřejně. ANO, Motoristé a SPD usilují o to, aby Česká televize (ČT) a ČRo spadaly pod státní rozpočet. Předseda vlády Zavorala také označil za „aktivistu“. Dle Zavorala schůzka na Úřadu vlády probíhala jako „jednostranný diktát toho, co se stane a jak to bude“. Proto prý volá po veřejné diskusi, která ale měla přijít mnohem dříve než nyní. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek doplnil, že s předsedou vlády jednal dvakrát, kroky s Rozhlasem prý koordinují. Zákon, který má změnit financování obou médií, prošel prvním čtením dle Chudárka „hurá stylem“, dění označil za „neuvěřitelně špatné“. Návrh je pro ČT prý nepřijatelný, poukázal zejména na rozsah rozpočtu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026