„Nevnímal a nic nejedl.“ Úřady prověřují nelegální domovy pro seniory

Objevují se problémy s nelegálními domovy pro seniory a lidi odkázané na pomoc druhých. Některé služby a péči poskytují bez potřebné registrace. Tím pádem na ně nedohlížejí úřady, které garantují bezpečnost klientů. Podle zástupce ombudsmanky existují v Česku takových zařízení desítky. Krajské úřady zrovna teď prověřují domovy ve Svitavách a Muticích na Táborsku.
Domov Mutice na Táborsku, i podle svého webu, nabízí veškerou pečovatelskou službu, zprostředkování té lékařské i ubytování. Za měsíc v zařízení zaplatila jedna z rodin desetitisíce. Že se jejich blízkému zhoršil zdravotní stav, zjistili až při návštěvě.
„Ležel schoulený v posteli, nebyl schopný slova, nevnímal, nejedl nic,“ popsala příbuzná bývalého klienta Domova Mutice.
Seniora odvezla záchranná služba do nemocnice. Od začátku roku zasahovala v tomto zařízení už osmnáctkrát. „Jedná se o relativně vyšší počet zásahů v souvislosti s tím, že se jedná o nízkokapacitní zařízení,“ doplnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Od podzimu dojížděl do domova i lékař Ondřej Šalát, který spolupráci ukončil na jaře. Podle svých slov i proto, že nesouhlasil s některými postupy. „Hodně klientů bylo dehydratovaných, což vedlo k nízkému tlaku. Když to byl druhý, třetí, čtvrtý člověk, který najednou měl nízký tlak, tak tam bylo vidět, že je něco špatně,“ domnívá se lékař.
„K tomuhle se nemůžu vyjadřovat, protože tady neprovádíme žádnou zdravotní péči,“ reagoval zástupce Domova Mutice Lukáš Balík. Na webu přitom mají, že je součástí služeb vyzvedávání léků a zajištění zdravotnické služby. „Ano, to, že to pomůžu zajistit, neznamená, že to zajišťuju já,“ podotkl Balík.
Stížnost na fungování Domova Mutice poslaly kraji, hygieně i ombudsmanovi rodiny dvou bývalých klientů. Vzhledem k citlivosti případu chtějí zůstat v anonymitě.
„Prověřujeme poskytování pobytové sociální služby nelegálně. Nejsou pod kontrolou ve smyslu toho, jací jsou tam zaměstnanci, kdo o seniory pečuje, kdo jim například podává léky,“ popsala náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast Lucie Kozlová (Naše Česko).
Zástupce domova nepustil štáb ČT dál, a to ani přes předem domluvenou schůzku. Že uvnitř poskytuje pobytovou pečovatelskou službu, aktuálně patnácti seniorům, odmítá. „(Jsou) na návštěvě řekněme. Dlouhodobě takhle,“ řekl Balík.
O matku odkázanou na péči se už nedokázala postarat ani Zina Minjeriková, s přístupem v Muticích byla spokojená. „Byla tam šťastná, i když jen pár dní. Ta péče je čtyřiadvacetihodinová,“ sdělila příbuzná bývalé klientky.
Neregistrované zařízení už několik let funguje třeba v Nemanicích, části Českých Budějovic. A to i přes sankci od Jihočeského kraje. „Šli do insolvence a paní podniká směle dál,“ řekla Kozlová.
Tiskový mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík sdělil, že pokud je možnost změnit nějaký zákon nebo zpřísnit pravidla, tak to resort určitě udělá.
Status ubytovny
Zástupce veřejného ochránce práv odhaduje, že jsou po celém Česku minimálně desítky neregistrovaných domovů. Upozornil i na Svitavy. V bývalém hotelu Schindlerův háj doporučil výměnu nevhodných postelí, opravu poničených prostor i vybavení, včetně toalet.
Majitel kritiku odmítá. Jednatel společnosti LEXAMI Leoš Mikulecký vysvětlil, že klientům poskytuje ubytování a stravu, a ne sociální péči. „Máme schválený status ubytovny,“ poznamenal. Mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták v této souvislosti uvedl, že krajský úřad při kontrole shledal důvodné podezření, že v zařízení jsou poskytovány sociální služby bez potřebného oprávnění.
Neregistrovaná zařízení doporučuje veřejný ochránce práv legalizovat, v opačném případě hrozí pokuta až dva miliony korun.
V Česku teď funguje 521 registrovaných domovů pro seniory a skoro 416 domovů se zvláštním režimem, nejčastěji zaměřených na klienty s demencí. Dohromady mají kapacitu pro zhruba 63 tisíc lidí. Stárnutí populace ještě zvyšuje tlak na kapacity takových zařízení. Podle odhadů Asociace poskytovatelů sociálních služeb už teď chybí dvanáct tisíc lůžek. V roce 2050 jich bude proti současnému stavu chybět sto tisíc.