Oceňuji odstup od zelené ideologie, ale chceme více změn, řekl Červený k ETS


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v Interview ČT24 v souvislosti s revidovaným návrhem Evropské komise na systém ETS zmínil, že oceňuje odstup od zelené ideologie. V jednání o emisních povolenkách vidí dílčí úspěchy, podle něj ale Česko čekají ještě další měsíce vyjednávání. Tématem rozhovoru, který vedl Daniel Takáč, byla také návštěva ministra v USA, zmenšení akceleračních zón a aktuální rekordní teploty.

Červený uvedl, že byl v minulém týdnu v Dublinu na neformálním setkání unijních ministrů životního prostředí, kde se zástupci zemí zabývali změnou systému ETS.

„Ocenil jsem, že Evropská komise odstupuje od zelené ideologie a přechází k racionálním věcem,“ okomentoval Červený představené změny. Jako stěžejní vidí udržení konkurenceschopnosti Evropy, která podle něj za poslední dvě dekády ztratila na světovém trhu přes deset procent.

Současná vláda se od svého nástupu vymezuje proti emisním povolenkám první i druhé generace. Ministr Červený v jednání vidí úspěch v tom, že se k české iniciativě přidávají další státy EU. „Několik zástupců uznalo, že v něčem máme pravdu,“ uvedl.

Dodal, že zatím dosáhli dílčích výsledků v plánu přehodnotit celý systém emisních povolenek. „Máme ale před sebou ještě měsíce jednání,“ řekl. Jedním z cílů je odsunout ETS 2 alespoň do roku 2029, kdy zasedne nová Evropská komise, která bude podle Červeného „racionálnější“. V případě ETS 1 chce Červený vyjednat hlavně některé restriktivní body, například to, že by Evropská unie chtěla z peněz z emisních povolenek třicet procent na fungování EU.

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Nedělní debata 1. část

Zmenšení akceleračních zón

Červený se vyjádřil i k tomu, že vláda v pondělí schválila výrazné zmenšení plochy pro akcelerační zóny na výstavbu větrných elektráren, než předpokládal plán minulého kabinetu. Kabinet zmenšil rozsah území pro možné zrychlené povolování větrných elektráren zhruba na jedenáct procent původně navržené plochy, tedy 297 kilometrů čtverečních z původních 2685. Červený změnu vysvětluje odporem obcí a místních, kde se mají větrníky stavět.

Akcelerační zóny automaticky neznamenají výstavbu elektráren, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Každý projekt musí projít standardním povolovacím řízením, jak upozornil Červený. „Pro mnoho občanů je tohle palčivé téma,“ dodal.

Vláda zmenšila plochu pro výstavbu větrných elektráren
Větrné elektrárny, ilustrační foto

AI v požární ochraně

Ministr životního prostředí byl v polovině července na návštěvě v USA, kterou provázely nejasnosti, jak upozornil například Deník N. Červený v Interview upřesnil, že cesta měla dva hlavní body. Prvním byla konference v OSN k udržitelnému rozvoji. „Měl jsem také proslov, na jehož základě jsem měl bilaterální jednání se Slovenskem i Saúdskou Arábií,“ řekl.

Ministr se rovněž setkal se zástupci národních parků Yosemite a Sequioa, od kterých chtěl získat zkušenosti v protipožární ochraně. Součástí cesty bylo podle Červeného také jednání se zástupci firmy Meta o využití umělé inteligence, která mimo jiné slouží k ochraně životního prostředí. „Software budeme moci vyzkoušet zdarma, firma nám nejspíše také zajistí customizaci pro Českou republiku,“ dodal.

V amerických národních parcích pak ministr také sledoval, jak technologie funguje v praxi. Systém je podle něj schopen monitorovat aktuální požáry a na jejich základě následně i vyhodnocovat, kde a kdy by mohly vzniknout nové. Kromě protipožární ochrany systém dokáže sledovat i vývoj lesa, například zda nejsou stromy napadené. Technologie se bude podle Červeného přizpůsobovat českým podmínkám v dalších dvou letech.

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Ilustrační grafika

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