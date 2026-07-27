Vláda zmenšila plochu pro výstavbu větrných elektráren

Vláda schválila vymezení takzvaných akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal původní plán připravený minulou vládou. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba jedenáct procent původně navržené plochy, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Havlíček uvedl, že předchozí vláda se vůči Evropské unii zavázala vymezit akcelerační zóny o rozloze 2685 kilometrů čtverečních. Současná vláda podle něj rozsah snížila na 297 kilometrů čtverečních.
Z původně vytipovaných 110 lokalit zůstalo 61, z toho 49 určených pro větrné elektrárny a zbytek pro fotovoltaické elektrárny. Některé lokality se zmenšily. „Věnovali jsme se tomu první den od nástupu do vlády,“ uvedl Havlíček s tím, že vyřídili tisíce připomínek od krajů a obcí.
Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren.
„Minimalistická varianta“
Havlíček zdůraznil, že kabinet zvolil „minimalistickou variantu“. Uvedl, že akcelerační zóny automaticky neznamenají výstavbu větrných či fotovoltaických elektráren, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces.
„Mělo by také zaznít, že kde není akcelerační zóna, tak to neznamená, že se tam nemůže stavět. My můžeme stavět kdekoli a akcelerační oblasti by měla být místa, kde část povolovacího procesu udělá stát za developery a oni to pak budou mít rychlejší,“ popsal předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.
Každý projekt podle Havlíčka bude i nadále muset projít standardním povolovacím řízením. „Obce zůstávají účastníky stavebního řízení a stavět se bude pouze tam, kde pro to bude shoda a místní podpora,“ řekl Havlíček. Vláda podle něj zároveň musela zachovat alespoň omezený rozsah akceleračních zón, protože za nesplnění závazku vůči EU by Česku hrozily miliardové sankce prostřednictvím Národního plánu obnovy.
Ministr ocenil, že se kabinetu podařilo nalézt řešení, které podle něj výrazně omezuje možnou výstavbu větrných elektráren oproti původnímu plánu, současně ale zachovává splnění evropského závazku. O zmenšení původního plánu pro akcelerační zóny podle Havlíčka kabinet jednal s Evropskou komisí.
Ekologové z Hnutí Duha rozhodnutí vlády dlouhodobě kritizují. „Vyškrtnutí části akceleračních oblastí, zmenšení rozlohy u řady dalších a nastavení nesmyslných omezení – jako jsou výškové limity pro větrné elektrárny – způsobilo, že akcelerační oblasti v praxi nedosáhnou cíle, který si Česko stanovilo,“ uvedl v tiskové zprávě energetický expert hnutí Jan Rovenský. Dodal, že tato místa s nejmenším střetem s jinými veřejnými zájmy budou hůře využitelná než jiné lokality.
Problém je podle Chalupy netransparentnost. „Není mi zřejmé, na základě jakých parametrů byla vybírána už od počátku (ta) území. Není jasné, na základě čeho byly některé lokality vyškrtnuty. Jsme paradoxně v situaci, že někde, kde větrné elektrárny chtějí, tak byli vyškrtnuti, a jinde, kde by potřebovala být debata delší, tak tam ta akcelerační zóna zůstala,“ poznamenal Chalupa.
Další nedostatek vidí v tom, že ani v jedné z akceleračních oblastí nebude možné postavit nejmodernější turbínu všech západních výrobců. „To znamená, že jsme v situaci, kdy akcelerační oblasti jsou jakési ostrůvky, kde bude využita nějaká proměnná technologie. Buď tam vyrobíme méně elektřiny, než je předpokládáno, nebo těch elektráren budeme mít víc – a nebo bude platit oboje,“ míní Chalupa.
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